هر 750 دانش آموز در گیلان یک مربی بهداشت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، علی روحی، عصر دوشنبه در همایش تجلیل از مربیان پرورشی، تربیت بدنی و بهداشت شهرستان رودبار، اظهار داشت: گیلان 450 هزار دانش آموز دارد که این تعداد به دو هزار و 500 مربی پرورشی نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک هزار و 200 مربی در این حوزه فعال هستند، افزود: به رغم جذب 205 مربی و به کار گیری تعداد زیادی ازهمکاران آموزشی، هنوز یک هزار و 300 نفر کمبود نیرو داریم که باید برای تامین آنها چاره اندیشی شود.

روحی در ادامه با اشاره به احیای حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی بیان داشت: طبق آیین نامه جاری، در مدارس با جمعیت دانش آموزی 90 نفر به ازای هر چهار دانش آموز یک ساعت پرورشی، به مدارس 90 تا 150 نفر یک نیروی پرورشی تمام وقت و مدارس بالای 150 نفر یک معاون پرورشی نیاز است.

وی همچنین یادآور شد: انتقال همکاران آموزشی به پرورشی در سطح کشور یک هزار و 800 نفر است.

رئیس آموزش و پرورش رودبار نیز در این مراسم با اشاره به کمبود نیروی پرورشی در این شهرستان اعلام کرد: با توجه به تغییر شاخصها برای ارتقا سطح عملکرد پرورشی، بهداشتی و تربیت بدنی دانش آموزان مدارس شهرستان، نیروهای جدید پرورشی جذب می شوند.

همایش تجلیل ازمربیان پرورشی، تربیت بدنی، مشاوره و بهداشت به مناسبت سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان رودبار برگزار شد.

همایش های مشابهی نیز در اداره آموزش و پرورش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار برگزار شد.