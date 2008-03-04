آیت الله محمدعلی تسخیری عضو شورای سیاستگذاری ادیان سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال شدن مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اظهار داشت: قرار است طی نشستی در این سازمان آیین نامه کاری بررسی و تصحیح شده و استراتژیهای جدید و برنامه های سال 87 نیز ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه این طی جلسه ای که فردا برگزار می شود برنامه های این مرکز مورد بررسی قرار می گیرند، تصریح کرد: برنامه های دوره ای با کلیسای ارتدکس روسیه پیش بینی کرده ایم که به صورت نوبتی در تهران و در دوره دوم در مسکو برگزار شود و همچنین با مسئولان صومعه اتریش (جبرئیل مقدس) جلسات مشترکی خواهیم داشت که جزئیات آنها طی جلسه فردا بررسی خواهند شد.

آیت الله تسخیری با تأکید بر اینکه با نشست مشترک با واتیکان مخالفت کرده ایم، یادآورشد: تا زمانی که آنها از حرکت اخیر پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان عقب نشینی نکرده اند با آنها نشست مشترک برگزار نخواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: فردا سه شنبه 14 اسفند ماه با دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آیین نامه کاری، چشم انداز و برنامه های سال 87 را مورد بررسی قرار می دهیم.

بر اساس پیش بینی های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ششمین دور گفتگوی "شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان" با حضور هیئتی هشت نفره از ایران، 7 اردیبهشت ماه در رم برگزار و مقرر شده سخنان پاپ در دانشگاه رگنزبرگ نیز مورد بررسی قرار گیرد که تسخیری به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از مخالفت خود با این گفتگو خبر داده است .