ابومازن خواستار آتش بس دوجانبه با رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه خود آورده است: ابومازن مجددا آمادگی خود برای فعالیت دوباره به منظور دستیابی به آتش بس فراگیر و دوجانبه با اسرائیل را به منظور جلوگیری از قربانی شدن و درد و رنج بیشتر مردم فلسطین ابراز داشت.



برپایه این گزارش، این بیانیه درعین حل مشخص نکرد که آیا ابومازن آماده گفتگوی مستقیم با حماس درباره آتش بس احتمالی هست یا خیر.



رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین افزود: این امر همچنین متضمن فعالیت برای بازگشایی گذرگاهها به منظور تسهیل بخشیدن به زندگی شهروندان فلسطینی، جلوگیری از کشتار دوباره ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری، حفاظت از امنیت و ثبات منطقه و تلاش برای لغو محاصره نوار غزه است.



وی همچنین از همه طرف های عربی و بین المللی به خاطر حمایت از ملت فلسطین قدردانی کرد.



این درحالی است که ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز گفت که ارتش این رژیم "همچنان در دل نبرد" در غزه قرار دارد.



وی در کمیته امور خارجی پارلمان رژیم صهیونیستی گفت: "ما همچنان در دل نبرد قرار داریم و مسئله مربوط به وارد کردن یک ضربه مشخص نیست و هر چیزی امکان پذیر است".