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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۱۷

محمدعلی‌ حسینی :

سفر احمدی‌نژاد بیانگر حمایت کامل ایران از روند دولت‌سازی در عراق است

سفر احمدی‌نژاد بیانگر حمایت کامل ایران از روند دولت‌سازی در عراق است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی سفر رئیس جمهور به عراق را حامل پیام حمایت کامل ایران از دولت عراق و نشانگر پشتیبانی از روند دولت سازی در این کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن یادداشت سیدمحمدعلی حسینی به این شرح است : سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق که بنا به دعوت رسمی رئیس جمهور این کشور و در راستای سیاست گسترش و تعمیق همه جانبه مناسبات با همسایگان صورت گرفت، ترجمان حسن نیت و تلاش های مستمری است که جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از دولت برخاسته از آراء مردم عراق و تقویت ثبات و امنیت این کشور و منطقه به منصه ظهور رسانده است.

پیشینه و سوابق مناسبات ایران و عراق و اشتراکات و پیوندهای مستحکم فرهنگی و تاریخی میان مردم دو کشور از چنان قوامی برخوردار است که آثار هشت سال جنگ تحمیلی صدام علیه ایران نتوانست این روابط را تخریب و رشته های علقه میان دو ملت را بگسلد و یا زمینه انفکاک و جدایی بین دو ملت را به وجود آورد.

دولتمردان عراق نیز به نوبه خود با آگاهی از اشتراکات عمیق در مناسبات فیمابین دو کشور، ایران را شریکی مطمئن و دوستی قابل اعتماد تلقی می کنند و خواهان توسعه واقعی روابط در ابعاد مختلف می باشند. بی دلیل نیست که روابط تهران و بغداد در زمان حاضر دوستانه ترین و متین ترین دوران تاریخ خود را پشت سر می گذارد و آینده همکاریها و دوستیهای دو کشور چشم انداز درخشانی را برای دو ملت نوید می دهد.

حضور دکتر احمدی نژاد در عراق آغازگر فصل جدید و تحرکی پرشتاب در همکاریهای دو کشور و الگوی کم نظیری برای دیگر هسمایگان به حساب می آید، چرا که این سفر از منظر سیاسی حامل پیام حمایت کامل ایران از دولت عراق و نشانگر پشتیبانی از روند دولت سازی در این کشور است.

اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در عراق مبنی بر اینکه وجود یک عراق متحد و پیشرفته به نفع منطقه است و ایران هیچ محدودیتی در توسعه مناسبات با عراق ندارد، در واقع سخن درست و مسئولانه ای بود به سیاستمدارانی که با فرافکنی و شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت تامین امنیت مردم عراق، سعی در متهم نمودن دیگر کشورها داشته و در اجرای وظایف خود در ایجاد و حفظ امنیت مردم آن کشور عاجز و ناتوان نشان داده اند.

دکتر احمدی نژاد در این رابطه با تصریح بر اینکه عامل بروز تروریسم در خاورمیانه و عراق آمریکا است پیام روشنی به افکار عمومی جهان ارائه کرد تا فریب آدرسهای غلط آمریکا را نخورده و بدانند که دو ملت ایران و عراق دوست و غمخوار یکدیگر بوده و ریشه نا امنیها در عراق از واشنگتن نشئت می گیرد.

در بعد اقتصادی نیز این سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حذف موانع و تسهیل مسیر تجاری بین دو کشور با امضاء سه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمایت از سرمایه گذاری مشترک و همکاریهای گمرکی در حقیقت آغاز فصلی نوین در حوزه گسترش و تعمیق همکاریهای اقتصادی دو کشور محسوب می شود.

فصل جدید روابط دوجانبه که با سفر دکتر احمدی نژاد آغاز شده نیازمند تلاش حوزه های گوناگون برای اجرایی کردن طرحها و توافقاتی است که بین رؤسای دو کشور به امضا رسیده است.

کد مطلب 649249

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