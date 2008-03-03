به گزارش خبرگزاری مهر، متن یادداشت سیدمحمدعلی حسینی به این شرح است : سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق که بنا به دعوت رسمی رئیس جمهور این کشور و در راستای سیاست گسترش و تعمیق همه جانبه مناسبات با همسایگان صورت گرفت، ترجمان حسن نیت و تلاش های مستمری است که جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از دولت برخاسته از آراء مردم عراق و تقویت ثبات و امنیت این کشور و منطقه به منصه ظهور رسانده است.

پیشینه و سوابق مناسبات ایران و عراق و اشتراکات و پیوندهای مستحکم فرهنگی و تاریخی میان مردم دو کشور از چنان قوامی برخوردار است که آثار هشت سال جنگ تحمیلی صدام علیه ایران نتوانست این روابط را تخریب و رشته های علقه میان دو ملت را بگسلد و یا زمینه انفکاک و جدایی بین دو ملت را به وجود آورد.

دولتمردان عراق نیز به نوبه خود با آگاهی از اشتراکات عمیق در مناسبات فیمابین دو کشور، ایران را شریکی مطمئن و دوستی قابل اعتماد تلقی می کنند و خواهان توسعه واقعی روابط در ابعاد مختلف می باشند. بی دلیل نیست که روابط تهران و بغداد در زمان حاضر دوستانه ترین و متین ترین دوران تاریخ خود را پشت سر می گذارد و آینده همکاریها و دوستیهای دو کشور چشم انداز درخشانی را برای دو ملت نوید می دهد.

حضور دکتر احمدی نژاد در عراق آغازگر فصل جدید و تحرکی پرشتاب در همکاریهای دو کشور و الگوی کم نظیری برای دیگر هسمایگان به حساب می آید، چرا که این سفر از منظر سیاسی حامل پیام حمایت کامل ایران از دولت عراق و نشانگر پشتیبانی از روند دولت سازی در این کشور است.

اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در عراق مبنی بر اینکه وجود یک عراق متحد و پیشرفته به نفع منطقه است و ایران هیچ محدودیتی در توسعه مناسبات با عراق ندارد، در واقع سخن درست و مسئولانه ای بود به سیاستمدارانی که با فرافکنی و شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت تامین امنیت مردم عراق، سعی در متهم نمودن دیگر کشورها داشته و در اجرای وظایف خود در ایجاد و حفظ امنیت مردم آن کشور عاجز و ناتوان نشان داده اند.

دکتر احمدی نژاد در این رابطه با تصریح بر اینکه عامل بروز تروریسم در خاورمیانه و عراق آمریکا است پیام روشنی به افکار عمومی جهان ارائه کرد تا فریب آدرسهای غلط آمریکا را نخورده و بدانند که دو ملت ایران و عراق دوست و غمخوار یکدیگر بوده و ریشه نا امنیها در عراق از واشنگتن نشئت می گیرد.

در بعد اقتصادی نیز این سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حذف موانع و تسهیل مسیر تجاری بین دو کشور با امضاء سه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمایت از سرمایه گذاری مشترک و همکاریهای گمرکی در حقیقت آغاز فصلی نوین در حوزه گسترش و تعمیق همکاریهای اقتصادی دو کشور محسوب می شود.

فصل جدید روابط دوجانبه که با سفر دکتر احمدی نژاد آغاز شده نیازمند تلاش حوزه های گوناگون برای اجرایی کردن طرحها و توافقاتی است که بین رؤسای دو کشور به امضا رسیده است.