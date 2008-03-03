آمریکا و اروپا بر همکاری با روسیه تحت رهبری مدودوف تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا تصمیم به همکاری با دیمیتری مدودوف به عنوان رئیس جمهوری منتخب روسیه گرفته است.

جاندرو گفت که دو کشور می توانند در زمینه های مشترک، از جمله مبارزه با تروریسم، جنایات سازمان یافته وممانعت از تکثیر تسلیحات هسته ای با همدیگر همکاری داشته باشند.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد که بعد از شمارش 99 درصد از آرا "دیمیتری مدودوف" معاون اول نخست وزیر روسیه و کاندیدای ریاست جمهوری از حزب حاکم "روسیه واحد" 22/70 درصد از آراء را به خود اختصاص داده است.

"گنادی زوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه 77/17 درصد، "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکرات 37/9 درصد و "آندره باقدانف" کاندیدای مستقل و رهبر حزب غیر پارلمانی دموکرات 29/1 در صد از آراء را کسب کرده اند.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با مدودوف این هفته مکالمه تلفنی خواهد داشت.

در همین ارتباط برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز گفت که اروپا به دنبال راههایی برای همکاری با روسیه است.

وی ضمن انتقاد از انتخابات روسیه، درعین حال گفت که همکاری اروپا با روسیه در زمینه انرژی و دیگر مسائل مهم است.

در رویدادی دیگر نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مکالمه تلفنی با مدودوف این پیروزی را به وی تبریک گفت و از او برای دیدار از فرانسه دعوت کرد.



رؤسای جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، نخست وزیر صربستان و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم این پیروزی را به مدودوف تبریک گفتند.

"عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه نیز ضمن تبریک به مدودوف خواستار توسعه و تقویت روابط دو کشور در سیاست های جهانی به ویژه در منطقه اوراسیا و تامین صلح و ثبات در این منطقه شد.

"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان نیز با تبریک این پیروزی به مدودوف گفت: این انتخابات آمال مردم روسیه را برای ثبات و استمرار پیشرفت در آن کشور نشان می دهد.



"گری کاسپاروف" قهرمان سابق شطرنج جهان و از مخالفتن پوتین انتخاب مدودوف را غیر قانونی توصیف کرد.



ناظران چینی این انتخابات را عادلانه و شفاف توصیف کردند و اعلام کردند که هیچ مورد نقض قانونی در آن دیده نشده است.