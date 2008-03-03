نگاه ابزاری و حزبی نباید در روابط عمومی ها حاکم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زاده حسین عصر دوشنبه در جمع مدیران روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران در ساری افزود: عرصه روابط عمومی پست اداری نیست بلکه عرصه عشق، تعامل و ارتباط با مردم است.

وی خاطرنشان کرد: تعریف روابط عمومی باید متناسب با اقتضای زمان بوده و در واقع ارتباط با مخاطب باید جوهره روابط عمومی باشد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه شعار برگشت به مردم در دولت نهم تقویت شده است، تصریح کرد: باید در روابط عمومی خود از مرز شعار به عمل سوق یابیم.

زاده حسین با بیان اینکه مخاطب مداری و شخصیت مداری که امروز در جهان در حال توسعه و پیشرفت است باید توسط روابط عمومی های ادارت ترویج شود، یادآور شد: جایگاه ارتباطی معلمان باید در روابط عمومی ها صورت گیرد.

این مسئول در ادامه از تشکیل معاونت ارتباط با فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و خواستار تشکیل معاونت اطلاع رسانی و روابط عمومی در وزارت آموزش و پرورش شد.

وی با بیان اینکه هدایت جامعه معلمین به اثر گذاری روابط عمومی ها بستگی دارد، ادامه داد: در آموزش و پرورش باید به جای توقعات به توجهات دامن زد.

زاده حسین با اشاره به اینکه حق تزئین و مجیز گوئی از مدیران در روابط عمومی ها باید از بین برود، تصریح کرد: بیان حقایق وظیفه اصلی روابط عمومی ها است.

این مسئول با تاکید بر ارتقاء تجارب آموزشی روابط عمومی ها در حوزه اطلاع رسانی اظهار داشت: سرعت در عرصه اطلاع رسانی برای ارسال خبر مهم است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اظهار تاسف از اینکه ثبات مدیریت در عرصه روابط عمومی ها دچار خدشه شده است گفت: این جابجایی باعث تنزل در جایگاه روابط عمومی ها شده است.

وی با بیان اینکه ضریب ثبات مدیریت در روابط عمومیهای ما جالب نیست اظهار داشت: شناخت کارکردهای روابط عمومی و نگاه ویژه به روابط عمومی ها باید تبدیل به فرهنگ شود.