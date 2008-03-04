همه به دنبال معروف های موسیقی بودند

مهدی آذرسینا،آهنگساز با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : با این وصف هیچ فکری، کاری، نگاه متفاوتی وحرکت نویی مشاهده نمی شود و در یک جمله باید عرض کنم جریانهای موسیقی در جهت تجدید خاطره و گرایش به موسیقی های دهه 40 و 50 رادیو تلویزیون و موسیقی های غیر جدی در حد بازی با نت و ارائه احساسات معمولی روزمره پیش می رود .

وی افزود: من انتظار این را دارم که هر اتفاقی در زمینه موسیقی در جهت موسیقی اندیشمندانه و اصیل و جدی صورت گرفته باشد؛ اینکه دست اندر کاران حرفه ای موسیقی و معروف ها و مشهور ها به روال عادی خود و نه در تلاش برای هنر و تازگی ،کنسرتی داشته باشند که از نظر من حرکت چندانی نیست .

آذرسینا در پایان گفت: چه از موسیقیدان ها و چه از مدیران و نظارت کنندگان هم کسی خطر نمی کند که توجهی به کارهای جدید و متفاوت اعم از نوشته ،اجرا ،سخن و تدبیر در موسیقی داشته باشد ؛ به قول اخوان ثالث : چه بگویم ، هیچ ... .