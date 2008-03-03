  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۰۲

پارک مخصوص بانوان در مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران از تشکیل پارک مخصوص بانوان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین، عصر دوشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان در محل استانداری افزود: با نظر سنجی های به عمل آمده مشخص شد که 65 درصد زنان و دختران استان خواستار ایجاد پارکهای ویژه بانوان هستند.

وی خاطرنشان کرد: نگرش بلند و دیدگاه عالی به زنان و فعالیتهای آنان باعث ارتقاء و رشد بهره وری در جامعه زنان خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه در صدد برطرف کردن مشکلات سطحی و موردی بانوان در استان هستیم تصریح کرد: آسایش بانوان و رفاه آنان با ایجاد پارکهای ویژه بانوان در شهرهای استان ایجاد می شود.

وی یادآور شد: راه اندازی پارک بانوان یکی از طرح هایی است که کشورها و جوامع اسلامی به آن نیازمند هستند و راه اندازی آنها در کاهش جرایم، اضطراب و استرس بانوان نقش اساسی ایفاء می کند.

این مسئول با بیان اینکه افزایش اعتماد به نفس و خودباوری، آرامش روحی و روانی در خانواده ها با ایجاد پارکهای تفریحی ویژه بانوان فراهم خواهد شد گفت: باید استانداردهای فرهنگی، شرعی، ملی و منطقه ای برای ایجاد پارکهای ویژه بانوان اتخاذ شود.

کد مطلب 649254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه