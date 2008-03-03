الجزایر سفیر آمریکا را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، رابرت فورد سفیر آمریکا در الجزیره ماه گذشته با سران برخی احزاب سیاسی الجزایر برای گفتگو درباره طرح اصلاح قانون اساسی ملاقات کرد.



عبدالعزیز بالخادم نخست وزیر الجزایر در گفتگو با خبرنگاران گفت: این نوع مداخله را نمی پذیریم و از احزاب سیاسی خود می خواهیم تا دغدغه های خود را بدون توسل به سفارتخانه ها مطرح کنند.

مراد مدلس وزیر امور خارجه الجزایر نیز در تماس تلفنی با سفیر آمریکا به وی متذکر شد که در فعالیت هایش در الجزایر باید اصول اساسی دیپلماتیک را محترم بشمارد و الجزایر به موجب موازین بین المللی با هرتخلفی برخورد خواهد کرد.

برپایه این گزارش، طرح اصلاح قانون اساسی که هنوز رسما اعلام نشده است، درباره تقسیم دوباره قدرت میان نخست وزیر و رئیس جمهور و لغو تعیین دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی پنج ساله است که این تعدیل به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری کنونی اجازه خواهد داد تا برای سومین بار در سال 2009 میلادی نامزد ریاست جمهوری شود.