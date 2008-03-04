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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۳۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و پیگیری مسابقات واترپلو انتخابی المپیک پکن از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه چهاردهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2008 میلادی.

- تیم واترپلوی کشورمان امروز سومین دیدار خود در رقابت های انتخابی المپیک را مقابل مکزیک برگزار می کند. این مسابقات در شهر "اورادا" رومانی در حالی پیگیری است.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* پگاه گیلان - صنایع اراک، ساعت  14، ورزشگاه ورزشگاه سردار جنگل رشت

- همایش باشگاه سایپا با موضوع مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ساعت 11 امروز در سالن جلسات هتل المپیک برگزار خواهد شد.

- دیدارهای برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز می شود:
* میلان - آرسنال
* بارسلونا - سلتیک
* منچستریونایتد - لیون
* سویا - فنرباغچه

- مجمع سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری صبح امروز به ریاست محمد هادی حسام رئیس مرکزتوسعه ورزش همگانی در سالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان برگزار می شود.

- سومین روز از سومین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری تفتان امروز پیگیری می شود.
کد مطلب 649256

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