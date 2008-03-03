صدور قطعنامه علیه ایران غیر منطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید بوقره عصر دوشنبه با دکتر سعید جلیلی دیدار و درباره مسایل دوجانبه، منطقه و بین‌المللی را گفتگو کرد.

دراین دیدار دکتر جلیلی ضمن تشکر از مواضع اصولی الجزایرو بویژه رییس جمهور این کشور در خصوص موضوع هسته‌ای ایران، گفت: برخی قدرت‌ها مایل به پیشرفت کشورهای جنوب در موضوعات استراتژیک و ایفای نقش آنان در موضوعات مهم بین‌المللی نیستند، حال آن که مقاومت و همکاری و تجمیع ظرفیت کشورهای جنوب مسیر پیشرفت را هموار می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا و مدعیان حقوق بشر که با اندک موضوعی در کشورهای جنوب جنجال تبلیغاتی به راه می‌اندازند، درباره نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه و اعلام رسمی آنها مبنی بر این که هولوکاست دیگری در غزه ایجاد می‌کنند، سکوت کرده اند.

دکتر جلیلی تاکید کرد: همه دنیا به ماهیت سیاسی برخوردهای آمریکا و شورای امنیت با موضوع هسته‌ای ایران پی‌برده‌اند و آنها با این اقدامات غیرمنطقی، خودشان را نزد افکار عمومی مردم جهان بی‌اعتبار می‌کنند.

قائم مقام وزیر خارجه الجزایر هم در این دیدار گفت: هدف برخی کشورهای غربی‌محروم ساختن کشورهای درحال توسعه‌از مزایای دانش هسته‌ای است، درحالیکه خودشان از اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای اجتناب می‌کنند.

وی با اشاره به اتهامات آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران، گفت: طرح یک سری اتهام علیه ایران که منشاء آن اپوزیسیون و یا اسرائیل می‌باشد، اقدام منطقی برای ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه علیه کشوری که آژانس فعالیت صلح آمیز هسته‌ای آن را تایید می‌کند، نیست.

بوقره با اشاره به نقش ایران و الجزیر در خاورمیانه و شمال آفریقا ، خواستار همکاری گسترده‌تر کشورهای جنوب در سازمان‌ها و اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شد و آمادگی الجزایر برای توسعه مناسبات همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.