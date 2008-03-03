اغلب داوطلبین بازیهای المپیک پکن دانشجو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "بیژینگ "چاپ چین با اعلام این مطلب نوشت : آمار داوطلبین برای خدمت رسانی به ورزشکاران و مسافران بازیهای المپیک نشان می دهد اغلب این نیروها را دانشجویان و دانش آموزان مشتاق تشکیل می دهند و این امر کارخدمت رسانی به میهمانان المپیک را آسانتر می کند .



این روزنامه همچنین نوشت : درسال 2007، بیش از20 هزار داوطلب دانشجو از 50 دانشگاه پکن، آمادگی خود را برای خدمت رسانی به بازی های المپیک ارائه دادند.



بیژینگ با اشاره به ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات المپیک نوشت : 6 ورزشگاه از 31 ورزشگاه المپیک در دانشگاه پکن و 5 دانشگاه دیگر واقع شده اند که آشنایی دانشجویان با محل های برگزاری مسابقات ، کمک شایانی به خدمت رسانی بهتر به ورزشکاران ، میهمانان و تماشاگران خارجی خواهد بود .

این روزنامه درعین حال تصریح کرد : درحال حاضر طی یک بسیج همگانی بیش از یک میلیون دانشجوی دانشگاهی جهت آماده سازی بهتر برای بازی های المپیک، ارتقای سطح آداب و رسوم و همچنین کمک به مفهوم "پکن نو- بازی های المپیک نو"آماده اند.

