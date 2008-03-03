بنیاد اندیشه های شهید مطهری در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عضو ستاد اطلاع رسانی دولت، عصر دوشنبه درحاشیه گردهمایی مدیران روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران در جمع خبرنگاران از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تاسیس بنیاد اندیشه های شهید مطهری همزمان با هفته معلم در سراسر کشور خبر داد.

حسین زاده حسین خاطرنشان کرد: تبیین اندیشه های شهید مطهری و تقویت بنیانهای این استاد بزرگوار در سطح جامعه از اهداف تشکیل بنیاد اندیشه های شهید مطهری در کشور است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فرهنگ و منش شهید مطهری هم اکنون در دانشگاه های جهان تدریس می شود تصریح کرد: نقش وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاه های فرهنگی کشور در تبیین، ترویج و توسعه فرهنگ مطهر در کشور و جهان بسیار اساسی و مهم است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ایجاد معاونت اطلاع رسانی در وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: باید جایگاه روابط عمومی در دستگاه ها مشخص شود و این اداره کل می تواند در تمامی دستگاه ها در سطح معاونت وزیر ایفاء نقش کند.

زاده حسین با بیان اینکه زیرساختهای اساسی و حلقه مفقوده در روابط عمومی ها همچنان مفقود شده باقی مانده است، اظهار داشت: باید به بنیان اصیل آموزش و پرورش که همان روابط عمومی هاست توجه شود.

این مسئول با تاکید بر تقویت ذهنیت معلمان نسبت به وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: ساختار آموزش و پرورش جوابگوی حرکت های بنیادی نیست و باید چابک تر شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دیدگاه وزارت آموزش و پرورش در مورد حذف کنکور پاسخ داد: حذف کامل کنکور باعث مسرت، شادابی و نشاط در دانش آموزان شده و اضطراب را از دانش آموزان دور می کند.

زاده حسین همچنین در مورد حذف تکلیف نوروزی یادآور شد: به جای حذف تکلیف نوروزی باید تحول اساسی و محتوایی در آن ایجاد کرد.