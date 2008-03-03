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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۱۰

اسامی داوران هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس قضاوت دیدار حساس صباباتری با استقلال تهران، برعهده محمود رفیعی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از روز چهارشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز خواهد شد که از سوی کمیته داوران اسامی سیاه جامگانی که قضاوت این دیدارها را برعهده دارند، اعلام شد.

برنامه مسابقات و اسامی داوران دیدارهای این هفته به شرح زیر است:
چهارشنبه 15/12/86
* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی آبادان
داور: سعید مظفری، کمکها: حیدر شکور و نیکفر نیکنهاد

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: نوید مظفری، کمکها: مرتضی کریمی و سعید زارع

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: تورج حق وردی،  کمکها: حسین خانبان و محمدرضا منصوری

* سایپا - ملوان بندر انزلی، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج 
داور: محسن ترکی، کمکها: جواد تقی پور و کیانوش داودزاده

* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: یدالله جهانبازی، کمکها:  اسماعیل صفیری و بابک داوری

* صباباتری تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران 
داور: محمود رفیعی، کمکها:  حسن کامرانی فر و داود رفعتی

یکشنبه 19/12/86
* شیرین فرازکرمانشاه - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها:  محمد نجفی و سخاوت سلیمان نژاد

* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران 
داور: علیرضا فغانی، کمکها: رضا سخندان و علیرضا یزدانی

دوشنبه 20/12/86
* پگاه گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
داور: محمد حسین اسدی، کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی

کد مطلب 649266

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