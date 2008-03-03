سوریه بر برگزاری اجلاس سران عرب در موعد مقرر در دمشق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع اطلاع رسانی مسئول به خبرگزاری سوریه گفت: برخی رسانه های گروهی اخباری را درباره احتمال تعویق اجلاس سران عرب در دمشق نقل کرده اند که سوریه در این زمینه تاکید می کند این کنفرانس درتاریخ تعیین شده در 29 و 30 ماه مارس در دمشق برگزار خواهد شد.



برخی خبرها پیشتر حاکی از آن بود که سران هشت کشور عربی نشستی را در مصر برای بحث و گفتگو درباره بحران لبنان و تعویق زمان برگزاری اجلاس دمشق با هدف فراهم کردن زمینه برای توافق گروههای لبنانی درباره انتخاب ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به ریاست جمهوری این کشور برگزار خواهند کرد.