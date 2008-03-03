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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۳۴

سوریه بر برگزاری اجلاس سران عرب در موعد مقرر در دمشق تاکید کرد

سوریه بر برگزاری اجلاس سران عرب در موعد مقرر در دمشق تاکید کرد

سوریه امروز بر برگزاری اجلاس آتی سران عرب در شهر دمشق پایتخت این کشور در موعد مقرر در نهم و دهم فروردین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع اطلاع رسانی مسئول به خبرگزاری سوریه گفت: برخی رسانه های گروهی اخباری را درباره احتمال تعویق اجلاس سران عرب در دمشق نقل کرده اند که سوریه در این زمینه تاکید می کند این کنفرانس درتاریخ تعیین شده در 29 و 30 ماه مارس در دمشق برگزار خواهد شد.

برخی خبرها پیشتر حاکی از آن بود که سران هشت کشور عربی نشستی را در مصر برای بحث و گفتگو درباره بحران لبنان و تعویق زمان برگزاری اجلاس دمشق با هدف فراهم کردن زمینه برای توافق گروههای لبنانی درباره انتخاب ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به ریاست جمهوری این کشور برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 649267

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