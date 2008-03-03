گزارش تصویری / برگزاری همایش مولانا هست پنهان -2

اجرای آواز با اشعاری از مولانا توسط شهرام ناظری
دکتر محمد اسلامی ندوشن و دکتر احمد جلالی
تقدیر از تلاشهای شهرام ناظری در زنده کردن اشعار مولانا
عکس/ سید شهاب الدین واجدی
همایش "مولانا هست پنهان" بعدازظهر امروز با حضور دکتر محمداسلامی ندوشن، شهرام ناظری، بهاءالدین خرمشاهی، احمد جلالی، و دیگر محققان ادبی و مولانا شناسان در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
اجرای آواز با اشعاری از مولانا توسط شهرام ناظری
دکتر محمد اسلامی ندوشن و دکتر احمد جلالی
تقدیر از تلاشهای شهرام ناظری در زنده کردن اشعار مولانا
عکس/ سید شهاب الدین واجدی
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