گزارش تصویری / برگزاری همایش مولانا هست پنهان -2

همایش "مولانا هست پنهان" بعدازظهر امروز با حضور دکتر محمداسلامی ندوشن، شهرام ناظری، بهاءالدین خرمشاهی، احمد جلالی، و دیگر محققان ادبی و مولانا شناسان در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.