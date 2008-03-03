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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۴۳

گزارش تصویری / برگزاری همایش مولانا هست پنهان -2

گزارش تصویری / برگزاری همایش مولانا هست پنهان -2

همایش "مولانا هست پنهان" بعدازظهر امروز با حضور دکتر محمداسلامی ندوشن، شهرام ناظری، بهاءالدین خرمشاهی، احمد جلالی، و دیگر محققان ادبی و مولانا شناسان در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

اجرای آواز با اشعاری از مولانا توسط شهرام ناظری

دکتر محمد اسلامی ندوشن و دکتر احمد جلالی

تقدیر از تلاشهای شهرام ناظری در زنده کردن اشعار مولانا

عکس/ سید شهاب الدین واجدی

کد مطلب 649269

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