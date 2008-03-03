شکست مدافع عنوان قهرمانی در فینال / مهرام پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر‏، دراولین دیدار از مرحله فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که ازساعت 18 درتالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد، تیم مهرام مقابل مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان آسیا در سال 2007 به برتری 101 بر93 دست یافت.

در این بازی شاگردان مصطفی هاشمی که کوارترهای اول و دوم را با پیروزی 33 بر22 و 30 بر25 پشت سرگذاشته بودند در کوارتر سوم نیز با وجود اینکه آرتورلانگ و مهدی کامرانی را به دلیل پنج فوله شدن از دست داده بودند باز هم به پیروزی 23 بر20 رسیدند اما در کوارتر چهارم با نتیجه 15 بر26 مغلوب شدند.

فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به صورت 2 از3 برگزار می شود.

دیدار دوم مهرام و صباباتری تهران چهارشنبه هفته جاری در تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود و در صورتی که صباباتری برنده آن بازی شود دو تیم روز پنجشنبه برای انجام بازی سوم و معرفی تیم قهرمان لیگ 86 به مصاف هم می روند.