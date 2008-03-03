90 میلیارد تومان اعتبار به اجرای طرح خروج دام از مرتع در مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور، عصر دوشنبه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در محل استانداری افزود: این اعتبار برای خروج 840 هزار واحد دامی از مراتع این استان اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته با اجرای طرح یاد شده، تاکنون 40 هزار واحد دامی از جنگل خارج شدند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه تاکنون سه میلیارد تومان برای اجرای طرح خروج دام از مرتع در مازندران هزینه شده است، تصریح کرد: اجرای کامل طرح خروج دام از مرتع با اعتبار قطره چکانی تخصیصی تا 20 سال به طول می انجامد.

علیپور با بیان اینکه سالانه حدود دو میلیون متر مکعب چوب در مازندران مصرف می شود، یادآور شد: 30 درصد نیاز چوب استان از طریق واردات تامین می شود.

این مسئول با تاکید بر زراعت چوب در استان خاطرنشان کرد: در این راستا برای تقویت زراعت چوب و رفع نیاز صنعت چوب و کاغذ مازندران باید 21 هزار هکتار از اراضی استان به زارعت چوب اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه با استقرار یگانهای حفاظتی در مناطق جنگلی و مراتع از قاچاق چوب جلوگیری شده است، ادامه داد: با همکاری دستگاه های قضایی و انتظامی، 50 درصد میزان قاچاق چوب در مازندران کاهش داشته است.

به گفته علیپور با این اقدام همچنین 350 هکتار از اراضی منابع طبیعی از دست متجاوزین خارج و به دولت واگذار شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه سالانه حدود 22 هزار هکتار از اراضی استان به کاشت نهال پرورشی اختصاص خواهد یافت، اظهار داشت: سطح اراضی فعلی جنگلی مازندران 645 هزار هکتار است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 130 میلیون متر مکعب از درختان سر پا در استان با ارزش اقتصادی 78 میلیارد و 800 میلیون تومان با متوسط رویش سالانه دو و نیم متر مکعب در هکتار و حدود 6/1 میلیون متر مکعب تولید سالانه در جنگلهای مازندران زنده و سرپا هستند.