پلیس مصر 66 عضو اخوان المسلمین را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی مصر گفتند که نیروهای پلیس این افراد را صبح امروز با حمله به خانه های آنها در شش استان این کشور بازداشت کردند و بسیاری از آنها از منطقه دلتای نیل هستند که گروه اخوان المسلمین از مقبولیت مردمی قوی در آن برخوردار است.



منابع امنیتی مصر گفتند: نیروهای پلیس این بازداشت شدگان را به وابستگی به یک گروه ممنوعه و دراختیار داشتن نشریات مخالف دولت و برگزاری نشست های سازمانی متهم می کنند.



این درحالی است که گروه اخوان المسلمین گفته است که 68 عضو این گروه امروز در هفت استان مصر بازداشت شده اند.



سخنگوی اخوان المسلمین گفت: فعالان و نامزدهای احتمالی انتخابات شوراهای محلی در هشتم ماه آوریل در میان بازداشت شدگان هستند. وی درعین حال به شمار این نامزدهای احتمالی اشاره ای نکرد.