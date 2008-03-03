  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۴۹

پلیس مصر 66 عضو اخوان المسلمین را بازداشت کرد

پلیس مصر 66 عضو اخوان المسلمین را بازداشت کرد

پلیس مصر امروز دستکم 66 عضو گروه اخوان المسلمین از جمله نامزدهای احتمالی انتخابات آتی شوراهای محلی این کشور را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی مصر گفتند که نیروهای پلیس این افراد را صبح امروز با حمله به خانه های آنها در شش استان این کشور بازداشت کردند و بسیاری از آنها از منطقه دلتای نیل هستند که گروه اخوان المسلمین از مقبولیت مردمی قوی در آن برخوردار است.

منابع امنیتی مصر گفتند: نیروهای پلیس این بازداشت شدگان را به وابستگی به یک گروه ممنوعه و دراختیار داشتن نشریات مخالف دولت و برگزاری نشست های سازمانی متهم می کنند.

این درحالی است که گروه اخوان المسلمین گفته است که 68 عضو این گروه امروز در هفت استان مصر بازداشت شده اند.

سخنگوی اخوان المسلمین گفت: فعالان و نامزدهای احتمالی انتخابات شوراهای محلی در هشتم ماه آوریل در میان بازداشت شدگان هستند. وی درعین حال به شمار این نامزدهای احتمالی اشاره ای نکرد.

کد مطلب 649280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها