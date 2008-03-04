ملی پوشان واترپلو ایران مغلوب کانادا شدند

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات واترپلو انتخابی المپیک پکن که با حضور 12 تیم در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد ، شب گذشته تیم واترپلو کشورمان در دومین دیدار خود مقابل تیم کانادا با نتیجه 15 بر 5 تن به شکست داد. تیم ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه 20 بر 2 مغلوب ایتالیا شده بود.

تیم کشورمان در گروه B این مسابقانت با تیم های مکزیک ، آلمان ، ایتالیا ، کانادا و مقدونیه همگروه است. در گروه A نیز تیم های رومانی، روسیه ، برزیل، یونان ، قزاقستان و اسلواکی قرار دارند.

در سایر دیدارهای امروز نیز تیم برزیل 9 بر 6 قزاقستان را شکست داد ، ایتالیا (تیم پنجم جهان) 14 بر 5 مقابل مقدونیه به برتری رسید و آلمان 29 بر 1 از سد تیم مکزیک گذشت.

تیم واترپلو کشورمان امروز و در سومین دیدار از مرحله مقدماتی این رقابتها از ساعت 18 به وقت تهران به مصاف تیم مکزیک خواهد رفت .

سه تیم نخست این رقابتها راهی المپیک پکن خواهند شد . پیش از این 9 تیم چین (میزبان المپیک)، مونته نگرو، آمریکا، استرالیا، مصر، کرواسی، مجارستان، اسپانیا و صربستان جواز شرکت در المپیک 2008 چین را بدست آورده اند .