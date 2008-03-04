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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۵۷

واترپلو انتخابی المپیک- رومانی

ملی پوشان واترپلو ایران مغلوب کانادا شدند

ملی پوشان واترپلو ایران مغلوب کانادا شدند

تیم واترپلو کشورمان در دومین دیدار خود در رقابتهای انتخابی واترپلو المپیک مقابل کانادا (تیم دوازدهم جهان) مغلوب شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات واترپلو انتخابی المپیک پکن که با حضور 12 تیم در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد ، شب گذشته تیم واترپلو کشورمان در دومین دیدار خود مقابل تیم کانادا با نتیجه 15 بر 5 تن به شکست داد. تیم ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه 20 بر 2 مغلوب ایتالیا شده بود.

تیم کشورمان در گروه B این مسابقانت با تیم های مکزیک ، آلمان ، ایتالیا ، کانادا و مقدونیه همگروه است. در گروه A نیز تیم های رومانی، روسیه ، برزیل، یونان ، قزاقستان و اسلواکی قرار دارند.

در سایر دیدارهای امروز نیز تیم برزیل 9 بر 6 قزاقستان را شکست داد ، ایتالیا (تیم پنجم جهان) 14 بر 5 مقابل مقدونیه به برتری رسید و آلمان 29 بر 1 از سد تیم مکزیک گذشت.

تیم واترپلو کشورمان امروز و در سومین دیدار از مرحله مقدماتی این رقابتها از ساعت 18 به وقت تهران به مصاف تیم مکزیک خواهد رفت .

 سه تیم نخست این رقابتها راهی المپیک پکن خواهند شد . پیش از این 9 تیم چین (میزبان المپیک)، مونته نگرو، آمریکا، استرالیا، مصر، کرواسی، مجارستان، اسپانیا و صربستان جواز شرکت در المپیک 2008 چین را بدست آورده اند .

کد مطلب 649286

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