  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۸

رئیس ستاد ارتش ترکیه:

اگر تحت فشار آمریکا عقب نشینی کرده باشیم خود را خلع لباس می کنم

اگر تحت فشار آمریکا عقب نشینی کرده باشیم خود را خلع لباس می کنم

رئیس ستاد ارتش ترکیه تهدید کرد در صورتی که ثابت شود آمریکا برای خروج ارتش این کشور از شمال عراق اعمال نفوذ کرده خود را خلع لباس خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"یاشار بیوک آنیت" همچنین گفت: اگر لازم باشد ارتش ترکیه می تواند به عملیاتی زمینی خود در شمال عراق بار دیگر ادامه دهد.

وی افزود: در صورتی که نیاز باشد؛ عملیات از این به بعد هم ادامه خواهد داشت.

یاشار بیوک آنیت گفت : ما به حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) درس هایی را داده ایم و درس های دیگری هم برای دادن داریم.

اخیرا برخی از رسانه های ترکیه در گزارشهای خود خروج نیروهای این کشور از شمال عراق را تحت فشار آمریکا اعلام کرده بودند.

عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق از 21 فوریه (دوم اسفند) به منظور از بین بردن شورشیان حزب کارگران کردستان آغاز شده بود.

ارتش ترکیه دهم اسفند در بیانیه ای اعلام کرد: پس از حمله زمینی به مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)،عملیات نظامی پایان یافته و نیروها به پایگاههای خود در ترکیه مراجعت کرده اند.

کد مطلب 649288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها