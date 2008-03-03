کاسترو آمریکا را به تنش آفرینی و نسل کشی در کارائیب متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاسترو امروز با انتشار مقاله ای در نشریات کوبا نوشت: ما شنیده ایم که طبل ها با صدای بلند به صدا در می آیند که نتیجه آن این است که امپریالیسم یانکی در صدد نسل کشی است.

وی نوشت:" این مسئله برنامه ریزی شده است و امپریالیسم آمریکایی برنامه های نسل کشی در دست دارد".

در پی افزایش تنش بین کلمبیا و اکوادور به علت کشته شدن "رائول ریه اس" مرد شماره دو شورشیان فارک در خاک اکوادور، روابط دو کشور به تیرگی گرایید.

اکوادور و ونزوئلا نیروهای کمکی و نظامی خود را در مرز کلمبیا مستقر و عملاً روابط خود را با بوگوتا قطع کردند.

هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با تروریست خواندن دولت کلمبیا این کشور را رژیم صهیونیستی منطقه آمریکای لاتین نامید و از کشورهای منطقه خواست تا در قبال کشتار اخیر کلمبیا و تعرص به خاک اکوادور واکنش نشان دهند.

وی رئیس جمهور کلمبیا را تروریست، نوکر آمریکا و رهبر باند مافیای و جنایتکار توصیف کرد.

