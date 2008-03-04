دانشجویان زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم دانشکده ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرج الله فیاضی در مراسم تجلیل از نخبگان علمی زمین شناسی این دانشگاه اظهار داشت: به دلیل به بهره برداری نرسیدن فازهای تکمیلی و نوساز این دانشگاه، دانشجویان زمین شناسی در خصوص برگزاری کلاسها با مشکل مواجه هستند و هر یک از کلاسهای خود را در یکی از دانشکده ها برگزار می کنند.

وی افزود: محل مربوط به برگزاری کلاسهای دانشجویان زمین شناسی در حال حاضر در اختیار معاونت آموزشی این دانشگاه است و تاکنون در خصوص تخلیه آن اقدامی صورت نگرفته است.

در این مراسم همچنین دبیر علمی انجمن زمین شناسی با ارائه گزارش عملکرد این انجمن اظهار داشت: برگزاری همایش ملی زمین شناسی با حضور تمامی انجمنهای علمی سراسر کشور از برنامه های این انجمن است.

حمزه محرابی یادآور شد: با توجه به در دسترس نبودن ترجمه فارسی یکی از کتابهای اصلی این رشته به نام "دکر ان دکر" دانشجویان این انجمن قصد دارند این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: انجمن زمین شناسی این دانشگاه قصد دارد در سال آینده همزمان با برگزاری نمایشگاه دوسالانه زمین شناسی ضمن ارائه ماکتهای زمین شناسی در نمایشگاه به ارائه سنگهای تزئینی بپردازد.