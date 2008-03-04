گرانی گوشت مرغ در ارومیه همچنان سیر صعودی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، افزایش قیمت گوشت مرغ در ارومیه در حالی اتفاق افتاده است که در این روزها تقاضای مردم در حد نرمال است و این امر نمی‌تواند دلیل افزایش قیمت‌ها باشد.

قیمت گوشت مرغ هم اکنون در شهرهای این استان با 300 تومان افزایش به دو هزار و 100 تومان رسیده است که مردم را با توجه به نزدیک شدن به جشن های آخر سال نگران کرده به طوری اعتراض مردم این استان را برانگیخته است.

مریم بابایی یکی از شهروندان ارومیه به خبرنگار مهر گفت: " با این وضع قیمتها امکان تهیه این گوشت هم از خانواده ها سلب شده است".

وی با اعتراض از عدم اطلاع رسانی شفاف از سوی مسئولان در خصوص قیمت ها ادامه داد: در ماه های قبل قیمت گوشت مرغ به رغم اطلاع رسانی از سوی رسانه ها هزار و 400 تا هزار و 500 تومان اعلام شده بود که به هزار و 600 تومان رسید ولی متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم به جای عرضه اقلام غذایی به نرخ مصوب، قیمت گوشت مرغ به بیش از دو هزار تومان رسیده است.

امیر وظیفه ایران نژاد از دیگر شهروندان ارومیه که برای تهیه گوشت مرغ به یکی از مراکز عرضه گوشت مرغ مراجعه کرده است درخصوص افزایش قابل ملاحظه گوشت مرغ به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به افزایش بی رویه قیمت ها در تمامی اقلام به خصوص در زمینه مواد غذایی باید حقوق کارمندان به سه برابر حقوق فعلی افزایش یابد تا مردم بتوانند از یک زندگی عادی ومعمولی برخوردار شوند".

وی با ابراز تاسف از عدم نظارت صحیح از سوی مسئولان بر روند افزایش قیمتها عنوان کرد: با توجه به افزایش تورم در جامعه تصور این موضوع که شیوه زندگی قشر کم درآمد به شکلی خواهد بود، نگران کننده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: عدم وجود قیمت مصوب برای گوشت مرغ گرم باعث شده است نظارت خاصی بر قیمت آن که در حال افزایش است، صورت نگیرد.

محمد دهقان تصریح کرد: از دیروز طرح نظارت بر قیمت کالاها ویژه ایام پایانی سال در سطح استان آغاز شده است و 400 بازرس در سطح استان بر نحوه عرضه و قیمت کالاها نظارت می کنند و نتایج این طرح هر سه روز یک بار اعلام می شود.

وی ادامه داد: در خصوص گوشت مرغ، بازرسان فقط با مراکزی که گوشت مرغ منجمد را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می کنند و یا خارج از شبکه به توزیع آن اقدام می‌کنند، برخورد خواهند کرد.

در این راستا یکی از توزیع کنندگان گوشت مرغ کشتارگاه صنعتی طیور غرب ارومیه، عدم هماهنگی مرغداری ها و بی‌برنامگی جوجه‌ ریزی را از دلایل اصلی کمبود گوشت مرغ گرم و افزایش قیمت آن دانست.

وی عنوان کرد: مردم به قیمت‌هایی حدود یک هزار و 800 تومان برای هر کیلو گوشت مرغ گرم عادت کرده بودند و به افزایش یک باره 300 تومانی آن اعتراض دارند.

وی قیمت هر کیلو گوشت مرغ گرم را درمرکز استان در حدود دو هزار و 100 تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد را در حدود یک هزار و 800 تومان ذکر کرد.

این توزیع کننده گوشت مرغ تصریح کرد: توزیع گوشت مرغ منجمد برای تنظیم قیمت‌ها زمانی می تواند مفید واقع شود که مراکز توزیع کننده در سطح شهرها صحیح انتخاب شود.

این مرکز توزیع کننده گوشت مرغ گرم و منجمد به بیش از 30 عامل فروش در سطح شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی ارائه خدمات می کند.

معاون امور دام جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این باره گفت: قیمت گوشت مرغ به زودی در روزهای آتی در استان به خصوص ارومیه کاهش می یابد.

حبیب برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه برای تنظیم بازار، گوشت مرغ منجمد در سطح استان در حال توزیع است، افزود: در بهمن ماه دو میلیون و 850 هزار قطعه جوجه ‌ریزی صورت گرفته که این جوجه‌ ها در طول اسفندماه به صورت گوشت مرغ گرم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با توزیع گوشت این مرغ‌ها و گوشت مرغ‌های منجمد، قیمت‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری با مشکل کمبود گوشت مرغ مواجه نخواهیم شد افزود: در شش ماهه دوم سال جاری تاکنون 146 تن گوشت مرغ منجمد از طریق مراکز توزیع گوشت مرغ در سطح استان توزیع شده است و این کار از اوایل اسفندماه با شدت بیشتری در حال انجام است به نحوی که در این مدت 60 تن گوشت مرغ منجمد در استان توزیع شده است.

برهانی با بیان اینکه به حد کافی گوشت مرغ منجمد ذخیره شده است، اظهار داشت: بر اساس تصمیم مشترک با سازمان بازرگانی استان، قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ منجمد در مرکز استان یک هزار و 700 تومان در شهرستان‌های همجوار مرکز استان یک هزار و730 تومان و در شهرستان‌های دوردست یک هزار و 750 تومان است و بازرسان سازمان بازرگانی بر اعمال این قیمتها توسط مراکز عرضه نظارت خواهند داشت و با متخلفان برخورد می‌کنند.

به هر حال هم اکنون قیمت گوشت مرغ با افزایش قابل توجه به دو هزار و 50 تا دو هزار و 100 تومان رسیده که این امر موجب نارضایتی مردم استان شده است و مسئولان باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند تا این فرآورده دامی نیز از سبد غذایی خانوارهای کم درآمد حذف نشود.