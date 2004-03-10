واردات غيرقانوني انواع تلويزيون سال آينده كاهش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عضو هيات مديره انجمن صنفي توليد كنندگان لوازم صوتي و تصويري در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه كاهش تعرفه اي واردات تلويزيون بيش از ميزان فعلي صورت گيرد موجب تعطيلي كارخانه هاي داخلي خواهد شد.

محمد حسين برخوردار افزود: در حال حاضر كارخانه هاي داخلي بهره وري خود را افزايش و قيمت ها را كاهش داده اند.

به گفته وي، به علت تنوع مدل ها و همچنين ارتقاي كيفيت ، كميت ، كاهش قيمت تلويزيون در سالجاري و استقبال مردم از توليدات داخلي امكان رقابت با تلويزيونهاي وارداتي براي توليد كنندگان داخلي افزايش يافته است.

وي با اشاره به كاهش قيمتها و تنوع محصولات تصريح كرد: در حال حاضربازار داخلي از انواع تلويزيون اشباع شده است و واردات غيرقانوني اين كالا توجيه اقتصادي ندارد.

برخوردارافزود: پيش بيني مي شود در سال آينده ميزان واردات تلوزيون نسبت به سال جاري كاهش يابد.

به گفته وي، با توجه به تورم و بهره دورقمي، براي ايجاد بستر مناسب براي رقابت با توليد كنندگان خارجي دولت بايد همانند سايركشورها از صنايع داخلي حمايت كند.