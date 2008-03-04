عملیات احداث نمایشگاه بین المللی گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این نمایشگاه در زمینی به وسعت 57 هزار متر مربع در سه فاز در کیلومتر پنج جاده رشت به انزلی جنب مجتمع مهندسی راف احداث می شود.

این نمایشگاه بین المللی در قالب 11 هزار مترمربع سالن نمایشگاهی، هشت هزار و 500 مترمربع فضای باز، سه هزار متر مربع ساختمان اداری و سالنهای چند منظوره، 10 هزار مترمربع فضای سبز و هزار متر مربع نمایشگاه های دائمی تولیدات استان طراحی شده است.

برای ساخت این نمایشگاه شش میلیارد ریال از محل کمکهای بلاعوض مشوقهای صادراتی و بودجه های استانی تامین و پرداخت می شود.

نمایشگاه بین المللی استان گیلان با هدف افزایش تولید، اشتغال و توسعه اموری همچون تجارت، صنعت و بازرگانی ایجاد می شود.