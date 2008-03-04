سه مورد تخلف انتخاباتی در استان سمنان گزارش شده است

محسن جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: تاکنون تخلفات انتخاباتی به هیئتهای اجرایی انتخابات استان و ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور گزارش شده که مربوط به شهرستانهای دامغان، سمنان و گرمسار بوده است.

وی با بیان اینکه تخلفات گزارش شده در مورد تبلیغات زودهنگام بوده است، اظهار داشت: تخلفات انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام دیگری تاکنون در استان سمنان مشاهده نشده است.

جاویدان با تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط نامزدها و طرفداران آنها، بیان داشت: محور فعالیتهای تبلیغاتی قانون است و بر اساس شیوه نامه های تبلیغاتی که به نامزدهای انتخاباتی داده شده است، تبلیغات انجام می شود.

استان سمنان دارای چهار کرسی در مجلس شورای اسلامی از شهرستانهای سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان است.