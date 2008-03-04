مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

مقام معظم رهبری: امت اسلامی باید به خروش آید

تاریخ برگزاری و شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی اعلام شد

البرادعی در نشست شورای حکام؛ ایران به همه مسائل مهم پاسخ داده است

احمدی نژاد در آخرین روز سفر خود به بغداد: آماده ادامه مذاکرات با آمریکا هستیم



اعتماد:

مجلس مسئوولیت تبعات تورمی بودجه را نپذیرفت

کشمکشی جدید در آژانس اتمی ، ایران به سئوالات جدید البرادعی پاسخ نمی دهد

قیمت سکه طلا از 260 هزار تومان گذشت



اعتماد ملی :

پیام رهبر معظم انقلاب در پی کشتار مردم بی گناه غزه

در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ، کروبی: نگرانم

اصغرزاده: نفت مال مردم است نه مال دولت



ایران :

تاکید احمدی نژاد در کنفرانس خبری بغداد، بیگانه ها منطقه را ترک کنند

در نشست فصلی شورای حکام عنوان شد، البرادعی: هیچ مساله ای با ایران باقی نمانده است

مدودوف رئیس جمهور روسیه شد

آلمانی ها در ایران هتل می سازند



ابرار:

هاشمی رفسنجانی: کمیته امداد شجره ای طیبه برای انقلاب اسلامی است

25 کاندیدای ائتلاف مردمی جنوب تهران مشخص شدند

معاون سازمان انرژی اتمی: تعهد باقیمانده ای از سوی ایران وجود ندارد



ابتکار:

در آستانه تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانک ها برای سال 87 صورت گرفت: انتقاد بانک مرکزی از کاهش سود بانکی

قیمت سکه به 265 هزار تومان رسید

مشترکات فراوانی بین لیست ها وجود دارد، کروبی: اصلاح طلبان با سه لیست می آیند



اسرار:

مدودوف رئیس جمهور روسیه شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس : یارانه های سوخت باید صرف افزایش قدرت خرید مردم شود

علی احمدی: مدارس ما برای دانش آموزان جذابیت ندارد



تفاهم:

بانک مرکزی: تورم بهمن به 8/17 رسید ، نمره 20 درکارنامه تورم

صادرات: 13 میلیارد دلار ، واردات: 43 میلیارد دلار! امارات و چین بر قله واردات ایران

انتقاد آشکار بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی ، بانک ها ناتوان می شوند



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنایات اسرائیل در غزه: امت اسلامی باید به خروش آید

از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی

شهردار تهران در دیدار با داوران جشنواره محله خبر داد: مدیریت سالن های نوساز سینما توسط هنرمندان

واکنش رئیس مجلس: تغییرات بودجه بیش از 3 درصد نیست



جام جم:

اعلام آشکار موضع بانک مرکزی، کاهش نرخ سود، حیات بانک ها را به خطر می اندازد

البرادعی: موضوع حل نشده ای بین ایران و آژانس وجود ندارد

واکنش حدادعادل به انتقاد دولت



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه: سکوت دنیای اسلام پذیرفته نیست

علی احمدی: مدارس ، امروز برای دانش آموزان جذابیت ندارند

در پایان سفر رئیس جمهور به عراق صورت گرفت، امضای هفت سند همکاری میان ایران و بغداد



جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب طی پیامی درباره فجایع هولناک غزه، امت اسلامی باید به خروش آید

اعتراف رژیم صهیونیستی به شکست در عملیات غزه

در پایان سفر دو روزه رئیس جمهور به عراق صورت گرفت، امضا 7 سند همکاری بین ایران و عراق



خراسان:

پرونده بررسی صلاحیتها با تایید 70 نفر دیگر بسته شد

رئیس بنیاد شهید: کسانی را که مدعی کاهش درصد جانبازی هستند به ما معرفی کنید

حدادعادل: تغییراتی که مجلس در بودجه 87 ایجاد کرد از 3 درصد فراتر نرفته است



حیات نو:

البرادعی در جلسه شورای حکام تاییدکرد، شفاف سازی برنامه هسته ای ایران

رشیدیان عضو مجمع نیروهای خط امام: مجلس نباید سطحی نگر باشد

گمرک اعلام کرد: 41 میلیارد دلار واردات 18 میلیارد دلار صادرات



خبر:

بازتاب سفر احمدی نژاد به عراق در رسانه های غربی، امضای 7 سند همکاری بین ایران وعراق

معاون قوه قضائیه از تشکیل شعب ویژه وقف در دادگستری ها خبر داد، رئیسی: حمایت از سرمایه گذاری به معنای عدم برخورد با فساد نیست

برنامه هسته ای ایران در دستور کار امروز شورای حکام



دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی خبر داد: بانک ها در فشار سرکوب مالی

در میدان سرخ مسکو توسط ولادیمیرپوتین، رئیس جمهور جدید روسیه رونمایی شد

یک گام تا طلای 1000 دلاری



سرمایه:

انتقاد بانک مرکزی: تعیین دستوری سود سرکوب مالی بانک هاست

رئیس مجلس: تغییرات بودجه 87 در مجلس سه درصد بود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور: 200 مورد تخلف در بودجه 85 به دادسرای دیوان محاسبات رفت

موسوی لاری: 30 درصد کرسی ها رقابتی است



سیاست روز:

در پی کشتار مردم غزه مراجع و دانشگاهیان تاکید کردند: تحریم اقتصادی صهیونیست ها

البرادعی در نشست شورای حکام: ابهامی در پرونده ایران باقی نمانده است

در دیدار احمدی نژاد بامقام های عراق تاکید شد؛ ضرورت تغییر در مناسبات حاکم بر جهان



صدای عدالت:

پیام رهبر انقلاب درباره فجایع غزه، امت اسلامی به خروش آید

بانک مرکزی :علام کرد: تورم در بهمن 8/17 درصد

قالیباف: تهران " مردانه " ساخته شده است



قیام:

لابی آمریکا در سناریوی وین و نیویورک، دو نشست با یک دستور کار

باهنر: گروه های اصولگرای غیر از جبهه متحد با ما نیستند

حداد عادل در واکنش به اظهارات دولتی ها: تغییرات بودجه در مجلس بیش از 3 درصد نیست

باهنر: گروه های اصولگرای غیر از جبهه متحد با ما نیستند



کاروکارگر:

انتقاد بانک مرکزی از رشد نقدینگی و نرخ تورم، کارگران، کارمندان و صاحبان درآمدهای ثابت فقیرتر شده اند

هاشمی رفسنجانی در دیدار مدیران و مسئولان کمیته امداد: کمیته امداد شجره ای طیبه برای انقلاب اسلامی است

رئیس مجلس درواکنش به ابراز نارضایتی دولت از تغییرات لایحه بودجه: خدمت به مردم با حاکمیت انضباط مالی منافات ندارد



کارگزاران:

مهدی کروبی در دانشگاه تهران اعلام کرد: اشتراک حداکثری اعتماد ملی و اصلاح طلبان

تصویب قطعنامه شورای امنیت درمورد ایران

در پایان سفر دو روزه احمدی نژاد به عراق انجام شد، امضای 7 سند همکاری تهران و بغداد



کیهان:

همزمان با عقب نشینی ارتش صهیونیستی از شمال غزه، اسرائیل: توان مقابله با موشک های حماس را نداریم

پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت کشتار مردم غزه: دست دولت آمریکا به خون ملت فلسطین آغشته است

خبرگزاری فرانسه با اشاره به سفر رئیس جمهور به عراق: احمدی نژاد انگشت خود را در چشم عموسام فرو کرد

در آستانه سال نو، ساعات کار بانک های دولتی و خصوصی افزایش یافت



همبستگی:

سلطانیه در آغاز نشست شورای حکام: صدور قطعنامه تیری به قلب آژانس است

اعلام اسامی کاندیداهای جبهه اعتدالگرایان در تهران

کروبی: اصلاح طلبان با سه لیست می آیند



همشهری:

قالیباف: اعتبارات عمرانی جنوب شهر سال آینده دو برابر می شود

تصویب سومین قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت

در جریان سفر رئیس جمهوری به بغداد، ایران و عراق 7 سند همکاری امضا کردند



هدف واقتصاد:

در آستانه تعیین تکلیف نرخ سود سال 87 صورت گرفت: انتقاد بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود

هفت سند همکاری بین ایران و عراق به امضا رسید

گزارش تفریغ بودجه 85 نهایی شد