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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۳۹

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته تحت فشارهای آمریکا و متحدانش،قطعنامه غیرقانونی دیگری را برای افزایش  تحریمها علیه ایران تصویب کرد.

- یکی از سخنگویان پارلمان چین امروز از افزایش بودجه دفاعی این کشور تا 17.6 درصد در سال جاری میلادی خبر داد.

- یک مقام از کشورهای حوزه خلیج فارس روز گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس تا زمانی که لبنان به اجلاس سران عرب در دمشق دعوت نشود، در آن شرکت نخواهند کرد.

- سرمایه گذاران خارجی روز گذشته از پیروزی "دیمیتری مدودوف" در انتخابات ریاست جمهوری روسیه با امید به ایجاد برخی اصلاحات در اقتصاد این کشور استقبال کردند.

- یک مقام پاکستانی از افزایش سطح همکاری بین تهران و اسلام آباد در زمینه های تجاری، صنعت و فناوری مدرن در آینده نزدیک خبر داد.

 - ژاپن امروز سه شنبه ضمن استقبال از افزایش تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، به زعم خود مدعی شد که ایران باید اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند.

-"یاشار بیوک آنیت" رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه روز گذشته از ادامه عملیات نظامی کشورش علیه عناصر آشوبگر پ.ک.ک ( حزب کارگران کردستان ترکیه) خبر داد.

-"هوجین تائو" رئیس جمهوری چین روز گذشته به "دیمیتری مدودوف" همتای جدید روسی خود تبریک گفت.

- اکوادورروز گذشته روابط دیپلماتیک خود را با کلمبیا به علت تنشهای دیپلماتیک بین دو کشور قطع کرد.

-"کوین رود" نخست وزیر استرالیا در 28 مارس به واشنگتن سفر خواهد کرد.

- ارتش آمریکا روز گذشته چند موشک به جنوب سومالی شلیک کرد.

-"دیوید آلبرایت" کارشناس معروف مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران گفت : به نظر می رسد که ایران با وجود فشارها از سوی شورای امنیت برای تعلیق غنی سازی اورانیوم، به حرکت خود در این مسیر مصمم است.

کد مطلب 649320

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