لیگ جودو و کمبودهایی که باید برطرف شود / نیاز به تغییر در اساسنامه

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای لیگ برتر همانطور که پیش بینی می شد پاس تهران بدون باخت و با کسب 48 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد. نیروی زمینی با هدایت محمد حسن مجلسی که تا همین سال قبل به عناوین سوم و چهارم بسنده می کرد خود را تا رده نایب قهرمانی بالا کشید و با اختلاف 14 امتیازنسبت به پاس دوم شد.

شهاب کرج نیز از نبود تیم های مدعی به خوبی بهره برد و با 30 امتیاز سوم شد. شاگردان شیرزاد میان دربندی در تیم مهرام با 28 امتیاز جایگاه چهارم را کسب کردند. مهرام برای حضور در لیگ برتر دیر بسته شد تا از همین جا نیز ضربه بخورد، ولی می توانست بهتر از این نتیجه بگیرد.

لیگ دسته اول نیز هفته های قبل با قهرمانی تیم پرستاره پارس جنوبی به اتمام رسیده بود و نایب قهرمانی به تیم مقاومت بسیج تعلق گرفت.

در مورد لیگ دسته اول و برتر جودو باید به نکاتی با اهمیت فراوان اشاره شود. قبل از هر چیز باید به صاحبی و همکارانش در برگزاری منظم و خوب لیگ تبریک گفت. صاحبی با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به خوبی توانست در اولین تجربه خود به عنوان رئیس سازمان لیگ از عهده برگزاری این مسابقات برآمده و لیگ را در هر دو دسته اول و برتر خوب برگزار کند.

اما نکته مهم سطح کیفی لیگ است. متاسفانه این لیگ با این بار فنی نمی تواند بازدهی خوبی برای جودوی ایران داشته باشد. در طول برگزاری مسابقات هیچ پدیده و چهره شاخصی دیده نشد تا بتواند خود را مطرح سازد. این مسئله را نمی توان به هیچ چیز غیر از قوانین دست و پا بسته موجود در اساسنامه نسبت داد.

اینکه چرا در لیگ جودو تیم هایی تشکیلاتی و قدرتمند حضور ندارند؟ خود سئوالی است که به راحتی می توان پاسخ آن را پیدا کرد. فرهنگسرای بهمن، پیکان، صنام، پرسپولیس، دانشگاه آزاد و.... چرا سالهای قبل با وجود داشتن پتانسیل و پشتوانه خوب نتوانستند وارد لیگ شوند و اگر هم حضور یافتند خیلی زود کنار رفتند.

همین پارس جنوبی به لطف مردان تصمیم گیرنده خود که تعلق خاطر به جودو داشتند قبول کرد که از لیگ دسته اول کار را شروع کند وگرنه این تیم نیز با آن برخوردها خیلی زود عطای کار را به لقایش بخشیده و به دنبال حضور و سرمایه گذاری در رشته ای می رفت که حداقل قوانین دست و پاگیر مانع از حضور آنها در لیگ برتر نشود.

غیبت پارس جنوبی در لیگ برتر خود باعث شد تا بسیاری از چهره های سرشناس جودو ایران که می توانستند انگیزه و بار فنی را در لیگ برتر افزایش دهند، یکی از نکات منفی در برگزاری این دوره از مسابقات به شمار می رفت.

اگر بتوانیم تیم های خوب و قدرتمند که تشکیلات سازمان یافته و منظمی دارند و می توانند ضمن اینکه منابع مالی خوبی را به لیگ جودو تزریق کنند، جذابیت را بالا ببرند به حضور در لیگ جودو ترقیب کنیم می توان به آینده آن خوشبین بود.

چرا باید رشته هایی که پایین تر از جودو هستند لیگ هایی به مراتب بهتر از جودو را برگزار کنند و تیم های خوب را جذب کنند ولی جودوکاران در تیم های استانی مبارزه کنند و عواید مالی لیگ را کسب نکنند!

بهتر نیست اساسنامه لیگ را یک بازنگری کلی نمائیم. جودو مردان با تجربه و فنی کم ندارد که می توانند با ایده و نظرات خود این لیگ را از حالت سکون خارج کنند.

معتقدیم کار گروهی از متخصصان جودو باید تشکیل شود تا با جلسات متعدد برخی بندهای اساسنامه را تغییر دهند و بتوان از سال آینده تیم های قدرتمند را جذب کنیم.

حال که عبدالجلیل رضوی می خواهد فضای جدیدی را در جودو ایجاد کند، باید نسبت به لیگ نگاه جدی تر داشته باشد، چرا که یک لیگ پویا و سازنده می تواند آینده ای روشن را برای جودو ترسیم کند.