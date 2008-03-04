به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به مروری بر بازیگران پرکار تلویزیون در سال 86. نقد "زاگرس" و نگاهی به برخی عناصر مشترک فیلم‌های رسول ملاقلی‌پور در صفحه سینما ایران و دیدار شهردار تهران با داوران جشنواره فیلم محله، حرف‌های رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس درباره جشنواره فیلم دفاع مقدس، تجلیل از نوغلامان، تقدیر از 12 فیلمساز اول جشنواره فجر و موزه‌ای شدن جایزه‌های رسول صدرعاملی در صفحه پایانی آمده است.

* در نقدی بر فیلم "زاگرس" آمده: "انتظار اولیه این است که فیلمی با این پیشزمینه، تنها صاحب یک شخصیت محوری باشد، خود سد کارون که وقایع حاشیه ای حول این محور شکل می گیرند. اما ماجرای سد در پشت همه حوادث و انشعابات فیلمنامه ای محو شده است. واقعیت این است که در سینمای قصه گو آن هم بر بستر رئالیستی، باورپذیری شخصیت ها و دیالوگ هایشان است که به کار قوام می بخشد و فیلم نمی تواند در این بخش مخاطب خود را راضی کند."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به گفتگو با لوک بسون درباره مجموعه آثارش. مجموعه "نشانی" مهمان نوروزی شبکه دو، برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس به طور مستقل، حرف های بازیگر برنده اسکار، تکمیل مستند ناتمام کوروساوا، یادگاری های رسول صدرعاملی در موزه سینما و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* بسون در بخشی از گفتگوی خود عنوان کرده: "جامعه تصویری از ما می خواهد که همیشه درست نیست و باید یاد بگیریم تصویر واقعی خودمان را حفظ کنیم. توسل جستن به دروغ راه حل نیست. هر چه بیشتر دروغ بگویید، خودتان را بیش از پیش فریب داده اید و در آستانه سقوط قرار می گیرید. در فیلم "آنژل آ" آندره دروغ می گوید تا از خود تصویری ارائه دهد که فکر می کند مردم دوست خواهند داشت. اما این تصویر او نیست و خودش خوب می داند."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به تولید فیلم "در خلوت تنهایی"، حرف‌های رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نمایش مستند نیمه‌تمام مرحوم ملاقلی‌پور، حضور حسین یاری در مجموعه "داداشی" و اخبار کوتاه. گفتگو با فخیم‌زاده درباره مجموعه‌های پلیسی در صفحه گفتگو، گفتگو با ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس برگزیده جشنواره تئاتر فجر در صفحه رادیو و تلویزیون و آماده شدن مجموعه "در برابر باد" و یادداشتی بر جنگ شبانه "برف و آفتاب" در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

* در یادداشتی بر برنامه "برف و آفتاب" آمده: "شبانه بودن یک برنامه ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر برنامه های جنگ مانند خودش مثلاً برنامه های صبحگاهی متمایز می کند. اما "برف و آفتاب" با هدف انسجام میان اعضای خانواده و نقش زن در این میان، تولید و پخش می شود. اما این برنامه هدف دیگری هم دارد و آن پخش یک برنامه ملی از شبکه ای ملی است."

"همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به جنگ عراق در آثار هنرمندان تجسمی و مطلبی به یاد علیرضا اسپهبد هنرمند نقاش. گفتگو با مسعود اطیابی درباره فیلم "مصائب دوشیزه" در صفحه سینما، گفتگو با اصغر هاشمی درباره مجموعه "یک مشت پر عقاب" در صفحه تلویزیون و تقدیر شهردار تهران از داوران جشنواره فیلم محله، اظهارات بازیگر برنده اسکار درباره حادثه یازده سپتامبر، تجلیل از نوغلامان و اخبار کوتاه از تبریزی، صدرعاملی، تهمورث و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

* اصغر هاشمی در بخشی از گفتگوی خود عنوان کرده: "واقعیت این است که تماشاگر کم توقع شده و دیگر هیچ انتظاری از این جعبه ندارد که یک کار خوب نشانش بدهد. خودم هم خجالت می کشم وقتی می گویند آقا کارتان خوب است! آخر در مقایسه با چی؟ نسبت به این اتفاقاتی که دارد در تلویزیون می افتد و در اوضاع و احوالی که همه وظیفه شان را انجام نمی دهند و زحمت نمی کشند، بله؛ اما در مقایسه با استانداردهای جهانی، نه."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به نمایشگاه آثار مارکو گریگوریان پس از 35 سال در ایران، اولین واکنش رسمی به اهانت کنندگان هلندی، گپی با مرشد ترابی، یادی از محمود احیایی و بازگشت اصغر همت به اجرای نمایش "تهرن".

"اعتماد" در صفحه تلویزیون می پردازد به بخش پایانی گفتگو با مهدی سجاده‌چی درباره "شهریار"، منتقدان درباره "حلقه سبز" و گپی با فرج‌الله سلحشور درباره "حضرت یوسف (ع)". بخش پایانی گفتگو با حسن حسینی درباره ژانر اسلشر، مطلبی درباره سینمای وحشت در ژاپن در صفحه سینما و گزارش فروش جهانی فیلم‌ها، انتقاد اصغر هاشمی از حذفیات مجموعه "یک مشت پر عقاب" و معرفی محمود کیانوش به عنوان چهره روز و ماهنامه فیلم به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی آمده است.

* سجاده‌چی درباره "شهریار" گفته: "کدام مجموعه ای را می‌توانید نام ببرید که در کنار شخصیت به دوره تاریخی او و وقایع اجتماعی و سیاسی دوره او پرداخته‌اند؟ در "شهریار" اولین بار این اتفاق افتاده است. در این مجموعه شما بخشی از روند مدرنیته و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه را می‌توانید ببینید. البته توصیه می‌کنم هرگز مثل من با ناشیگری از عبارت "برای اولین بار" استفاده نکنید، چون بلافاصله به طور خودکار عده زیادی را تحریک کرده‌اید که مطالبی خلاف نظر شما پیدا کنند."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به بررسی ارتباطات میان ادبیات و سینمای ایران و اخبار کوتاه. ابراز تأسف فیلمساز چینی از انصراف اسپیلبرگ، استقبال از پیش پرده "ایندیانا جونز 4"، همایش تخصصی دوسالانه نقاشی معاصر ایران، تشکر خانه سینما از مدیران سینما، تکمیل مستند نیمه تمام کوروساوا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به برگزاری مستقل جشنواره فیلم دفاع مقدس، اظهارات بازیگر برنده اسکار درباره حادثه یازدهم سپتامبر، اهدا جوایز رسول صدرعاملی به موزه سینما، پخش مجموعه طنز "قرارگاه مسکونی" در نوروز 87 و تکمیل مستند نیمه تمام کوروساوا.

"کارگزاران" در صفحه تلویزیون می پردازد به نگاهی به برنامه های خانوادگی تلویزیون، گزارش پشت صحنه "خودمونی" و نقدی بر مجموعه "یک مشت پر عقاب". پرفروشترین فیلم های اکران جهانی، کشف کپی‌های غیرمجاز، اظهارات رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.