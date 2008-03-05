سکوت اعراب همراهی با رژیم صهیونیستی است/ ملت فلسطین به مقاومت پایبندند

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان آغاز تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه از هشتم اسفند تاکنون، بیش از 120 فلسطینی شهید و 355 نفر دیگر نیز زخمی شدند که حملات اشغالگران قدس همچنان در سایه سکوت رسمی عربی و بین المللی و حمایتهای آمریکا ادامه دارد.

"موسی ابومرزوق" معاون سیاسی "خالد مشعل" رئیس دفترسیاسی حماس درگفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری "مهر" درباره ارزیابی خود از تحولات نوار غزه در سایه تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این منطقه گفت : حوادثی که این روزها در غزه در جریان است؛ جنگ تمام عیاری است که نظامیان رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه ملت فلسطین به راه انداخته اند و درتلاش هستند با کشتارخونین شهروندان فلسطینی از جمله زنان و کودکان،از طریق افزایش حملات هوایی آنان را از حمایت و پشتیبانی برنامه های مقاومت منحرف کنند.



"موسی ابومرزوق" درادامه افزود: صهیونیستها دراقدامات تجاوزکارانه خود از سلاحهای بسیار پیشرفته استفاده کردند و درهمه این حملات به شدت با شکست روبرو شدند.آنها در حمله اخیر خود نیز شکست خورده و قطعا در آینده نیز شکست می خورند.



معاون خالد مشعل تاکید کرد : ملت فلسطین متعهد به برنامه های مقاومت است،زیرا بیرون راندن اشغالگران از سرزمینمان، هیچ گزینه ای دربرابر ملت ما به جز مقاومت و ایستادگی باقی نمی گذارد.



وی درادامه افزود: افزایش و ادامه جنایتهای رژیم صهیونیستی فقط اصرار و پافشاری ما را برای مقاومت و مقابله با حملات این رژیم و برای حمایت از مردم فلسطین بیشتر می کند .



موسی ابورمرزوق معاون رئیس دفترسیاسی حماس

موسی ابومرزوق درباره اظهارات ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که حملات رژیم صهیونیستی را به علت عملیات تدافعی مبارزان فلسطینی و شلیک موشکهای مقاومت دانسته،گفت : موضع حماس از ابتدا در برابر اینگونه اظهارات روشن بود. این سخنان به منزله سرپوش نهادن بر اقدامات تجاوزکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی در حمله علیه فلسطینیان ساکنان نوارغزه است.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس درباره عقب نشینی نظامیان صهیونیست از نوار غزه اظهار داشت : این عقب نشینی دشمن صهیونیستی از نوارغزه، بعد از شکست حمله نظامی آنان در محقق کردن اهداف صهیونیستها یعنی توقف پرتاب موشکهای نیروهای مقاومت فلسطین به سوی سرزمینهای غصب شده به وقوع پیوست. با وجود اینکه نخست وزیر دشمن در سخنان اخیر خود این موضوع را انکار کرد و گفت: حمله به نوارغزه در پاسخ به موشکهای مقاومت نبوده است، بلکه یکی از اهداف این حملات سرنگون کردن دولت حماس درغزه بود.

وی درادامه افزود: درحالی ایهود اولمرت این اظهارات را ایراد کرد که ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درسخنانی هدف از حمله ارتش این رژیم به نوارغزه را متوقف کردن پرتاب موشکها، به زعم خود جلوگیری از قاچاق اسلحه و تضعیف کردن دولت حماس و محدود کردن آن برای طولانی مدت عنوان کرد که در محقق شدن این اهداف نیز شکست خوردند.

حرارت عملیات "زمستان داغ" رژیم صهیونیستی دامنگیر نظامیان و فرماندهان این رژیم شد.

این مقام جنبش حماس درادامه درباره سکوت سران جهان عرب و همچنین سکوت جامعه بین المللی دربرابر اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی اظهار داشت : این سکوت عربی و بین المللی در واقع به معنای تمجید و تایید رژیم اشغالگر قدس است و هنگامی که مدح و تمجیدی درکارباشد بالطبع همراهی و مشارکتی عملی نیز از سوی آنان دراین حمله مستمر علیه ملت فلسطین وجود دارد.ابومرزوق درباره این سئوال که آیا اختلافات بین فلسطینیان یکی ازعلتهای این حملات وحشیانه است؟ خاطرنشان کرد: بی هیچ شکی اختلافات در صحنه فلسطین اشتهای دشمن را برای ارتکاب جنایتهای بیشتری علیه ملت فلسطین افزایش می دهد، اما نکته این است که این حملات و این تجاوزگری ها پیش از بروز اختلافات بین فلسطینیان،همچنان ادامه دارد به طوری که این اقدامات تجاوزکارانه سیاست ثابتی برای رژیم صهیونیستی است( که همچنان آن را دنبال می کند).معاون رئیس دفتر سیاسی حماس تصریح کرد: موضع ما پایان دادن به این اختلافات و بازگشت به یکپارچگی سیاسی ملت فلسطین است و امیدواریم این خونی که از ملت ما ریخته شده است،سبب تسریع در بازگشت فلسطینی ها به وحدت و یکپارچگی باشد که برخی در پاسخ به فشارهای طرفهای خارجی، با آن مخالفت می کنند.

وی درباره اینکه آیا حماس برنامه ای برای برقراری وحدت در میان فلسطینی ها دارد؟ به مهر گفت: بی هیچ شکی حوادث غزه و جنگ گسترده ای که اسرائیل درحال حاضر علیه ما در پیش گرفته است، بین ملت فلسطین وحدت و یکپارچگی ایجاد می کند و ما درحال حاضر شاهد این موضوع هستیم که چگونه کرانه باختری تظاهرات گسترده ای به راه انداخت و با نیروهای اشغالگر صهیونیستی درگیر شدند.

موضع حماس پایان دادن به اختلافات داخلی و بازگشت به یکپارچگی سیاسی ملت فلسطین است و از هرتلاشی دراین زمینه بدون هیچ پیش شرطی استقبال می کنیم.

معاون خالد مشعل درادامه افزود: درادامه این تظاهرات اعتراض آمیز مردم فلسطین، شماری در الخلیل و رام الله به شهادت رسیدند و ما در تظاهرات مردمی فلسطین شاهد بازگشت قوی و مشارکت پایگاه های حماس در کرانه باختری بعد از یک دوره غیبت هستیم. به طوری که در حال حاضر این جنبش درپی تصمیمات تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله اجازه هیچ فعالیت را در کرانه باختری ندارد.

وی درادامه خاطرنشان کرد: اما درباره برنامه هایی که حماس درجهت وحدت داخلی فلسطین درپیش گرفته است، می توانیم بگوییم که حماس همیشه درهر اقدامی به نفع وحدت ملی فلسطین و تقویت جبهه داخلی ، پیشتاز است و حماس خواهان وحدت و یکپارچگی است.

موسی ابومرزوق درپایان این مصاحبه درباره طرحی که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن با هدف حل اختلافات دو جنبش حماس و فتح ارائه داد، گفت: درباره این طرح چیز جدیدی وجود ندارد. ما با هر اقدامی برای بازگرداندن وحدت فلسطین همراهی می کنیم و به نوبه خود از این تلاشها بدون هیچ پیش شرطی استقبال می کنیم.