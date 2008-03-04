پارادوکس در نیویورک ؛ هدف قطعنامه آشتی و مذاکره با ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"وانگ گوانگیا" نماینده چین در سازمان ملل متحد پس از رای گیری درباره قطعنامه جدید تحریمها علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در جمع اعضای این شورا مدعی شد : قطعنامه جدید منعکس کننده نگرانی جدی درباره موضوع هسته ای ایران و همچنین انتظارات همه طرفها نسبت به حل مسالمت آمیز زود هنگام این مسئله از طریق مذاکرات دیپلماتیک است.

بر اساس این گزارش، وانگ ضمن استقبال ازهمکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به گزارش اخیر آژانس اشاره کرد که به تعلیق نشدن فعالیتهای غنی سازی اورانیوم ازسوی ایران آنگونه که قطعنامه های قبلی شورای امنیت نیز خواستار آن شده و همچنین آغازتوسعه سانتریفیوژهای نسل جدید و ادامه ساخت راکتور آب سنگین و تولید آب سنگین اشاره می کند (!) و اینکه ادعا می کند بعد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران همچنان یک مورد باقیمانده است.

وی افزود: ازآنجایی که بن بست درموضوع هسته ایران هنوزشکسته نشده، جامعه بین المللی به تدریج خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک است و همچنین امیدوار است که طرفها بتوانند به زودی یک محل پیشرفت را پیدا کنند و این مسئله را به مسیر حل و فصل آن بازگردانند.

وانگ مدعی شد: هدف از قطعنامه جدید تنبیه ایران نیست، بلکه از تهران می خواهد به میز مذاکره بازگردد و بنابراین دور جدید تلاشهای دیپلماتیک را بار دیگر فعال کند. نماینده چین دراظهاراتی فرافکنانه و تلاش برای توجیه این قطعنامه غیرقانونی ادامه داد: تحریمهای جدید مردم ایران را هدف قرار نمی دهد و بر فعالیتهای مالی و اقتصادی طبیعی بین ایران و دیگر کشورها تاثیری نخواهد گذاشت.

وی درهمسویی با درخواستهای غیرقابل توجیه آمریکا و متحدانش، خواستار منصرف شدن کشورمان از حقوق مشروع هسته ای ازجمله غنی سازی اورانیوم شد واظهار داشت: همه اقدامهای تحریمی قابل لغو است. اگر ایران غنی سازی اورانیوم و بازفراوری فعالیتها را تعلیق کند و به آژانس و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند باشد، تحریمها تعلیق خواهد شد و حتی پایان خواهد یافت!

وانگ در عین حال بر موضع کشورش مبنی بر اینکه تحریمها هرگز نمی تواند مشکلات موجود را به شکلی اساسی حل کند ، تاکید کرد .

وی با این ادعا که "این قطعنامه تنها می تواند ابزاری برای توسعه آشتی و مذاکره باشد"، گفت : بهترین راه برای حل این مسئله همچنان مذاکرات دیپلماتیک است. ما از همه طرفهای نگران می خواهیم تا مسئولیت بالا و رویکرد سازنده ای داشته باشند؛ انعطاف لازم را به شکلی مناسب نشان دهند، به ابتکار عمل و خلاقیت خود حرکت کاملی دهند و تصمیم و خلوص نیت خود را در از سرگیری مذاکرات نشان دهند.

نماینده چین بدون توجه به اقدامهای ایران و همکاریهای آن با آژانس به زعم خود خواستار پایبندی کامل هر چه سریعتر ایران به آژانس و قطعنامه های شورای امنیت شد.

وانگ به این مسئله اشاره کرد که وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه موسوم به 1+5 ( انگلیس، آمریکا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان) بیانیه مشترکی را صادر کرده اند که بر تعهد آنها مبنی بر حل این مسئله از طریق مذاکرات دیپلماتیک تاکید و آمادگی آنها را برای افزایش تلاشهای دیپلماتیک و قبول رویکردهای خلاقانه به منظور تسهیل زیاد روند از سرگیری مذاکرات اعلام می کند.

وی در عین حال توضیح نداد که اگر کشورهای فوق بدنبال آشتی ، مذاکره و راههای دیپلماتیک هستند با چه مبنای حقوقی و فنی به صدور قطعنامه علیه فعالیتهایی اقدام نموده اند که بر اساس گزارش آژانس صلح آمیز است.

وانگ همچنین مدعی شد که کشورش امیدوار است تا همه طرفهای نگران از فرصت استفاده کنند ، خود را در تماسها و گفتگوی نزدیکتر بر اساس اصل مساوات و احترام متقابل درگیر کنند ، اعتماد دوجانبه را افزایش و تصورات اشتباه را کاهش دهند ، به نگرانیهای یکدیگر بپردازند و به دنبال رویکردی باشند که برای همه با هدف از سرگیری مذاکرات قابل قبول باشد.

دربیانیه ای که پس از رای گیری شورای امنیت از سوی"جان ساورز" نماینده انگلیس قرائت شد، درتلاش برای اینکه خواسته های زیاده خواهانه و غیر قانونی چند کشور معدود را به عنوان خواسته جامعه جهانی القا کند، آمده است :" قطعنامه 1803 نشان دهنده نگرانیهای جدی و مداوم جامعه بین الملل درباره خطرات گسترش سلاحهای هسته ای در برنامه هسته ای تهران است(!)."

در ادامه این بیانیه آمده است : ما همچنان به یک راه حل زودهنگام از طریق مذاکره برای موضوع هسته ای ایران متعهد هستیم و بر تعهد خود برای رویکرد دو مسیر بار دیگر تاکید می کنیم. ما همچنان آماده ایم تا درباره ترتیبات ، مدالیته ها و زمان بندی آینده در صورتی که شرایط برای مذاکره ایجاد شده باشد، مذاکره کنیم .

به گزارش مهر ، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شب گذشته قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.

بر پایه این گزارش، این قطعنامه جدید شامل محدودیتها و ممنوعیتهای سفر برای تعداد بیشتری از مقامهای ایرانی ، گسترش حوزه مسدود کردن سرمایه ها ، ممنوعیتها بر آیتمهای دومنظوره ، اعتبارهای صادراتی ، کنترل و نظارت مالی ، نظارت بر محموله های هوایی و دریایی و گامهای احتمالی بعدی است.