به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه به این شرح است: امروز قلب جهان اسلام آزرده و در عین حال آکنده از خشم است. از طرفی رسانههای وابسته به استکبار و صهیونیسم جهانی با سفارش و هدایت اربابان خود ساحت مقدس پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) را آماج هتک حرمت و اهانت قرار داده و فیلمسازان دست پرورده «سیا» و «موساد»، اسلام عزیز و آگاهیبخش را نشانه رفته و این مکتب عزتآفرین و بشارت دهنده آزادی انسانها را با شیوههایی بسیار سخیف و خلاف کرامت انسانی به باد تمسخر و استهزا گرفتهاند و از طرف دیگر نژادپرستان صهیونیست در «غزه» حمام خون به پا میکنند و مردان و زنان و کودکان معصوم و بیپناه فلسطینی را با بمب و موشک قطعه قطعه میکنند و سرخوش از این سفاکی و ددمنشی همراه با رفقای روسیاه خود در کاخ سفید جشن جنایت میگیرند.
امروز نه تنها مسلمانان جهان بلکه تمامی انسانهای مسئول، روشنبین و دردمند در سرتاسر دنیا از وضعیتی که قدرتهای زورگو و سلطهگر در لوای شعارهای فریبنده لیبرال دموکراسی و حقوق بشر پدید آورده و به نام مقابله با تروریسم، وحشت و ترور میآفرینند و خود ابرتروریست و از بزرگترین حامیان تروریستها هستند، سخت دلآزرده و اندوهگین اند. امروز برای تمامی آزاداندیشان جهان و ملتهای آگاه در اقصی نقاط گیتی مثل آفتاب روشن است که آنچه قدرتهای چپاولگر به نام حقوق بشر و دفاع از آزادی انجام میدهند فریبی بیش نیست و عملکرد آنها در عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، زندانهای گوانتانامو و... نشان داده است که خود مهم ترین تهدیدکننده حقوق انسانها و بزرگترین عامل تحدید آزادیها هستند.
در چنین شرایطی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تأسی از سنت حسنه سال گذشته که برای نخستین بار در 28 صفر سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام، زیارتنامه آن حضرت ازبعید در مساجد سراسر کشور قرائت شد امسال نیز با همت و یاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نیروی مقاومت بسیج، مرکز رسیدگی به امور مساجد و بسیج ادارات و با تشکیل ستادی در دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامهریزی گستردهای را برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تدارک کرده است.
قطعاً ملت مسلمان ایران به منظور درهم شکستن توطئه برنامهریزی شده صهیونیسم جهانی علیه اسلام و قرآن که گوشهای از آن در قلم هتاک کاریکاتوریست های دانمارکی و دوربین شیطانی فیلمساز هلندی بروز و ظهور پیدا کرده و همچنین ابراز برائت از هتاکان به ساحت پیامبر اعظم و ابراز محبت و ارادت به ساحت نورانی آن پیامبر عظیمالشأن جمعه آینده (17 اسفند) مصادف با 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص)، ضمن اعلام انزجار و نفرت خود نسبت به این اقدامات ضد دین و ضد حقوق بشر، دست به سوی پیامبر اخلاق اسوه حسنه حضرت رحمت للعامین دراز کرده و با قرائت زیارتنامه آن حضرت ازبعید در میعادگاههای نمازجمعه سراسر کشور و اماکن زیارتی بار دیگر وحدت و همبستگی امت اسلامی را به نمایش میگذارند.
از همکاران صداوسیما، خبرگزاریها و مطبوعات نیز که همیشه در برهههای حساس و سرنوشتساز میداندار بودهاند انتظار میرود با بهرهگیری از قلم، اندیشه و خلاقیتهای جامعه رسانهای بر غنای هر چه بیشتر این مراسم معنوی که در عین حال فریاد اعتراض ملت مسلمان ایران علیه دشمنان اسلام و قرآن نیز هست بیفزایند.
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