  1. هنر
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۴۶

واکنش معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در واکنش به رسانه‌های هتاک اروپایی

واکنش معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در واکنش به رسانه‌های هتاک اروپایی

علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با انتشار اطلاعیه‏ای ضمن محکوم کردن اقدام رسانه‏های دانمارکی و فیلمساز هلندی در هتاکی به ساحت دین اسلام و پیامبر اعظم(ص) اعلام کرد ‌امسال نیز زیارت حضرت رسول‏(ص) ازبعید همزمان با سالروز رحلت نبی‏ گرامی اسلام در میعادگاه‏های نماز جمعه و اماکن زیارتی قرائت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه به این شرح است: امروز قلب جهان اسلام آزرده و در عین حال آکنده از خشم است. از طرفی رسانه‏های وابسته به استکبار و صهیونیسم جهانی با سفارش و هدایت اربابان خود ساحت مقدس پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) را آماج هتک حرمت و اهانت قرار داده و فیلم‏سازان دست پرورده «سیا» و «موساد»، اسلام عزیز و آگاهی‏بخش را نشانه رفته و این مکتب عزت‏آفرین و بشارت دهنده آزادی انسانها را با شیوه‏هایی بسیار سخیف و خلاف کرامت انسانی به باد تمسخر و استهزا گرفته‏اند و از طرف دیگر نژادپرستان صهیونیست در «غزه» حمام خون به پا می‏کنند و مردان و زنان و کودکان معصوم و بی‏پناه فلسطینی را با بمب و موشک قطعه قطعه می‏کنند و سرخوش از این سفاکی و ددمنشی همراه با رفقای روسیاه خود در کاخ سفید جشن جنایت می‏گیرند.

امروز نه تنها مسلمانان جهان بلکه تمامی انسانهای مسئول، روشن‏بین و دردمند در سرتاسر دنیا از وضعیتی که قدرت‏های زورگو و سلطه‏گر در لوای شعارهای فریبنده لیبرال دموکراسی و حقوق بشر پدید آورده و به نام مقابله با تروریسم،‌ وحشت و ترور می‏آفرینند و خود ابرتروریست و از بزرگترین حامیان تروریست‏ها هستند،‌ سخت دل‏آزرده و اندوهگین اند. امروز برای تمامی آزاداندیشان جهان و ملت‏های آگاه در اقصی نقاط گیتی مثل آفتاب روشن است که آنچه قدرت‏های چپاولگر به نام حقوق بشر و دفاع از آزادی انجام می‏دهند فریبی بیش نیست و عملکرد آنها در عراق، ‌افغانستان، فلسطین، لبنان، زندانهای گوانتانامو و... نشان داده است که خود مهم ترین تهدید‏کننده حقوق انسانها و بزرگترین عامل تحدید آزادی‏ها هستند.

در چنین شرایطی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تأسی از سنت حسنه سال گذشته که برای نخستین بار در 28 صفر سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام، ‌زیارتنامه آن حضرت ازبعید در مساجد سراسر کشور قرائت شد امسال نیز با همت و یاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، سازمان اوقاف و امور خیریه، ‌سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،‌ نیروی مقاومت بسیج، مرکز رسیدگی به امور مساجد و بسیج ادارات و با تشکیل ستادی در دفتر تبلیغات و اطلاع‏رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‏ریزی گسترده‏ای را برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تدارک کرده است.

قطعاً ملت مسلمان ایران به منظور درهم شکستن توطئه برنامه‏ریزی شده صهیونیسم جهانی علیه‏ اسلام و قرآن که گوشه‏ای از آن در قلم هتاک کاریکاتوریست های دانمارکی و دوربین شیطانی فیلم‏ساز هلندی بروز و ظهور پیدا کرده و همچنین ابراز برائت از هتاکان به ساحت پیامبر اعظم و ابراز محبت و ارادت به ساحت نورانی آن پیامبر عظیم‏الشأن جمعه آینده (17 اسفند) مصادف با 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص)، ضمن اعلام انزجار و نفرت خود نسبت به این اقدامات ضد دین و ضد حقوق بشر، دست به سوی پیامبر اخلاق ‌اسوه حسنه‌ حضرت رحمت للعامین دراز کرده و با قرائت زیارتنامه آن حضرت ازبعید در میعادگاههای نمازجمعه سراسر کشور و اماکن زیارتی بار دیگر وحدت و همبستگی امت اسلامی را به نمایش می‏گذارند.

از همکاران صداوسیما، خبرگزاری‏ها و مطبوعات نیز که همیشه در برهه‏های حساس و سرنوشت‏ساز میداندار بوده‏اند انتظار می‏رود با بهره‏گیری از قلم، اندیشه و خلاقیت‏های جامعه رسانه‏ای بر غنای هر چه بیشتر این مراسم معنوی که در عین حال فریاد اعتراض ملت مسلمان ایران علیه دشمنان اسلام و قرآن نیز هست بیفزایند.

کد مطلب 649332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها