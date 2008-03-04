حبیب احمدزاده: نمادهای مقاومت و پایداری مردمی به نسل جدید شناسانده شود





به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب احمد زاده - داستان نویس - گفت: اشتباه ما در این است که طی چند روزی که مردم را به مناطق مرزی و عملیاتی می بریم تنها چند منطقه عملیاتی کربلای 5 و والفجر 8 و مرزها و خاک عراق را به آنها نشان می دهیم و از مناطق و یادمانهایی مثل ذوالفقاری آبادان یا گمرک خرمشهر که مردم جانانه برای حفظ وطن شان دفاع کردند، غفلت کرده ایم.

وی تأکید کرد: مقاومت و دفاع ما برای آزادسازی سرزمین هایمان از چنگ اشغالگران و حراست از انقلاب و دستاوردهای آن بوده است نه تصرف خاک عراق و ما اصلا نیازی به اینها نداشتیم.

این نویسنده همچنین نگاه کنونی به ادبیات داستانی دفاع مقدس را شتابزده دانست و گفت: ارزیابی داستان دفاع مقدس را باید به آیندگان و نسلهای آینده سپرد.

وی در این باره افزود: برای ارزیابی درست آثار داستانی باید آثار تاریخ مصرف دار به مرور حذف شود چرا که برخی کتابهای زمان جنگ را باید کنار گذاشت و از میان بقیه آثار باقی مانده به شناسایی، معرفی، ارزیابی و تحلیل آثار مطرح ادبیات داستانی دفاع مقدس پرداخت.

این داستان نویس کتاب «سفر به گرای 270 درجه» (نوشته احمد دهقان) را که به زبانهای دیگر ترجمه شده، از جمله کتب مطرح در عرصه ادبیات داستانی دفاع مقدس برشمرد و تأکید کرد: در آینده نیز ما شاهد انتشار آثار برجسته تری خواهیم بود.

وی بر ضرورت فرهنگسازی عناصر و مؤلفه های دفاع مقدس برای نسلهای آینده تأکید کرد و افزود: آشنایی نسل نو با این فرهنگ دارای دو بال احساس و تعقل است که ما باید بیشتر روی تعقل کار کنیم و تلاش، تدبیر، منطق و تعقل دفاعی مان را برای مخاطبان تبیین کنیم.

حبیب احمدزاده تصریح کرد: همه ایرانیان با هر تفکری نیاز دارند که تاریخ خودشان را بشناسند و ما نمی توانیم هشت سال دفاع مقدس را نادیده بگیریم.

نویسنده رمان «شطرنج با ماشین قیامت» با انتقاد از عدم توجه به بسیاری از مناطق جنگی و عملیاتی در کشور در برنامه های کاروانهای راهیان نور خاطرنشان کرد: نیازمند برنامه ریزی جامع تری هستیم تا نمادهای مقاومت و پایداری مردمی به نسلهای جدید شناسانده شود.