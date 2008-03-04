به گزارش خبرگزاری مهر، این انجمن در ادامه‌ نشست‌های ادبی فصلی خود در فصل زمستان به بررسی وضعیت و ویژگی‌های داستان بومی در ایران و نقش اقلیم در ادبیات داستانی معاصر با سخنرانی یوسف علیخانی - روزنامه نگار و نویسنده آثار اقلیمی - خواهد نشست.

این نشست ساعت 17 روز یاد شده در محل تالار اجتماعات کتابخانه‌ سهروردی زنجان برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم آزاد است.

یوسف علیخانی صاحب مجموعه‌ داستان "قدم بخیر مادربزرگ من بود" به تازگی مجموعه "اژدهاکشان" را توسط نشر نگاه منتشر کرده که به چاپ دوم رسیده و با اقبال مخاطبان مواجه شده است. از دیگر کتاب‌های او می‌توان به "نسل سوم داستان نویسی امروز ایران" (مجموعه گفتگو)، "حسن صباح"، "صائب تبریزی"، "ابن بطوطه" و "عزیز و نگار" (بازخوانی یک عشق نامه) اشاره کرد.

انجمن ادبی اشراق در فصل پاییز با حضور حافظ موسوی - شاعر - به بررسی وضعیت شعر معاصر فارسی پرداخته بود.