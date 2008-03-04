طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی دام در مازندران اجرا می شود

مجید مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری تب برفکی که عامل آن نوعی ویروس است یکی از واگیردارترین بیماریهای نشخوار کنندگان است.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از هفته جاری در مازندران خاطرنشان کرد: زخم در ناحیه دهان و سم دام از علائم ابتلاء دام به این بیماری است.

مختاری یادآور شد: بیماری تب برفکی به طور کامل بومی بوده و در صورت ابتلاء دام سبب لاغری، کاهش شدید گوشت و شیر و در نهایت از بین رفتن دام می شود.

وی با بیان اینکه شیوع بیماری یاد شده باعث آلودگی محیط زندگی دام نیز می شود، تصریح کرد: این طرح تا 25 اسفند ماه در استان قابل اجرا خواهد بود.

به گفته مدیرکل دامپزشکی مازندران با اجرای این طرح 30 هزار راس گاو مجتمعهای صنعتی و نیمه صنعتی استان واکسینه می شوند.