80 درصد واحدهای شهرداری بابل در ایام نوروز کشیک هستند

حمید سفید گر در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود: در ایام نوروز نیز از سوی این شهرداری پنج هزار نسخه راهنمای گردشگری استان و شهرستان بین مسافران توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری بابل به عنوان عضوی از ستاد تسهیلات نوروزی با بسیج امکانات، آماده پذیرایی مسافر در ایام نوروز است.

شهردار بابل با اشاره به رنگ آمیزی نرده ها، دیوارها و رفیو‍ژها، ترمیم آسفالت و بازسازی فضای شهری از آماده نمودن پارک جنگلی بز چفت و فعال نمودن مساجد شبانه روزی شهر خبر داد.

سفید گر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبلیغات نامزدهای انتخابات هشتمین دوره مجلس عنوان کرد: شهرداری بابل به عنوان عضو کمیته امحاء با تبلیغاتی که در اماکن غیر مجاز نصب شود، برخورد قانونی می کند.

وی همچنین با بیان اینکه روزانه 25 هزار سفر توسط ناوگان اتوبوسرانی بابل صورت می گیرد، عنوان کرد: تا پایان سال جاری شش دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل درون شهری بابل افزوده خواهد شد.

شهردار بابل افزود: شهروندان بابلی روزانه توسط 41 دستگاه اتوبوس و پنج دستگاه مینی بوس جابجا می شود.

این مسئول همچنین با اشاره به راه اندازی پنج خط جدید در سال جاری عنوان کرد: بودجه پیشنهادی سازمان اتوبوسرانی بابل برای سال آینده حدود 15 درصد افزایش و به رقم حدود سه میلیارد و 600 میلیون ریال رسیده است.

شهر بابل حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد.