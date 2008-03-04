طرح توسعه نیروگاه‌ ‪بیستون کرمانشاه در شرکت آذرآب اراک انجام می شود

هاشم نظام‌ آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در قالب این طرح، تجهیزات شامل ژنراتور، بویلرها، تجهیزات جانبی‪ ،B.O.P‬ برجهای خنک‌ کننده طراحی، ساخته و نصب می شود.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح توسعه نیروگاهی توسط وزارت نیرو به کنسرسیومی واگذار شده که شرکت صنایع آذرآب، شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب، شرکت گلوبال و شرکت بلندپایه در آن قرار دارند.

نظام آبادی پیش بینی مدت اجرای این طرح را ‪ ۴۸‬ماه عنوان و خاطرنشان کرد: شرکتهای فرانکوتوزی و آنسالدوی ایتالیا تامین ‌کنندگان تجهیزات اصلی آن هستند.

وی نیروگاه حرارتی بیستون را تنها واحد تولید برق استان کرمانشاه دانست و یادآور شد: طرح توسعه این نیروگاه از مصوبات هیئت دولت در سفرهای استانی است که شامل دو واحد نیروگاه بخار هر یک به ظرفیت ‪ ۳۱۵‬مگاوات است که در کنار سایت نیروگاهی فعلی بیستون به مساحت ‪ ۱۳۰‬هکتار اجرا می‌شود.

نظام آبادی افزود: با بهره ‌برداری از این طرح توسعه، ظرفیت اسمی نیروگاه حرارتی بیستون به ‪ ۱۳۰۰‬مگاوات افزایش می‌یابد و امکان صادرات برق مازاد به کشور عراق مهیا می‌شود.

وی، ساخت ۷۰‬درصد از تجهیزات این طرح را در داخل کشور از مزایای مهم آن خواند و گفت: هدف از اجرای این طرح توسعه ‌تامین برق مورد نیاز کرمانشاه و استانهای همجوار آن است.