طرح توسعه نیروگاه‌ ‪بیستون کرمانشاه در شرکت آذرآب اراک انجام می شود

هاشم نظام آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در قالب این طرح، تجهیزات شامل ژنراتور، بویلرها، تجهیزات جانبی ،B.O.P برجهای خنک کننده طراحی، ساخته و نصب می شود.
وی عنوان کرد: اجرای این طرح توسعه نیروگاهی توسط وزارت نیرو به کنسرسیومی واگذار شده که شرکت صنایع آذرآب، شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب، شرکت گلوبال و شرکت بلندپایه در آن قرار دارند.
نظام آبادی پیش بینی مدت اجرای این طرح را ۴۸ماه عنوان و خاطرنشان کرد: شرکتهای فرانکوتوزی و آنسالدوی ایتالیا تامین کنندگان تجهیزات اصلی آن هستند.
وی نیروگاه حرارتی بیستون را تنها واحد تولید برق استان کرمانشاه دانست و یادآور شد: طرح توسعه این نیروگاه از مصوبات هیئت دولت در سفرهای استانی است که شامل دو واحد نیروگاه بخار هر یک به ظرفیت ۳۱۵مگاوات است که در کنار سایت نیروگاهی فعلی بیستون به مساحت ۱۳۰هکتار اجرا میشود.
نظام آبادی افزود: با بهره برداری از این طرح توسعه، ظرفیت اسمی نیروگاه حرارتی بیستون به ۱۳۰۰مگاوات افزایش مییابد و امکان صادرات برق مازاد به کشور عراق مهیا میشود.
وی، ساخت ۷۰درصد از تجهیزات این طرح را در داخل کشور از مزایای مهم آن خواند و گفت: هدف از اجرای این طرح توسعه تامین برق مورد نیاز کرمانشاه و استانهای همجوار آن است.
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