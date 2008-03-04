اتهامات رئیس فدراسیون جهانی تکواندو بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه به ریاست "احمد خان" نایب رئیس فدراسیون جهانی و رئیس اتحادیه تکواندو آفریقا در تاریخ 12 مارس (22 اسفندماه) در سئول برگزار خواهد شد. در این جلسه ضمن بررسی مسائل مطرح شده در جلسه ژانویه(تغییر برخی قوانین داوری) قرار است اعضا نتایج بررسی خود پیرامون اتهامات مالی به رئیس و اعضای اتحادیه جهانی را اعلام دارند.

"دکتر چو" رئیس فدراسیون جهانی در پی برخی اتهامات مالی چندی قبل اقدام به تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی شایعات تشکیل داد که قرار است نتایج تحقیق این کمیته بررسی شود.

"دای سون لی" رئیس اتحادیه آسیا و یکی از نواب رئیس فدراسیون جهانی در سفر بهمن ماه خود به تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که تمام این اتهامات شایعه ای بیش نیست و گم شدن کیف پول یکی از اعضای هیئت رئیسه و در پی آن قرض گرفتن پول از مسئولان فدراسیون انگلستان باعث بروز این شایعات در منچستر شد.

