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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۹

سبحانی در گفتگو با مهر:

مجلس هفتم در بعد نظارتی خوب عمل نکرد

مجلس هفتم در بعد نظارتی خوب عمل نکرد

سمنان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: علیرغم اقدامات پرشتاب اولیه در توجه به نیازهای واقعی مردم و قانونگذاری نسبتا مطلوب ، انتظاری که از مجلس هفتم در بعد نظارتی داشتیم محقق نشد.

حسن سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: از 19 مورد تقاضای تحقیق و تفحص در امور کشور، گزارش کمتر از نیمی از آن به مجلس تقدیم شده است که تحقیق و تفحص انجام شده نیز چندان مطلوب نیست.

وی افزود: تحقیق و تفحص از قوه قضائیه هرگز نتوانسته است جایی برای قرائت در مجلس داشته باشد و تحقیق از خودرو سازی های کشور نیز ناقص ارائه شده است.

سبحانی بیان داشت: نمره مجلس هفتم در بعد نظارت بسیار کم است و به همین دلیل است که احساس می شود هیئات رئیسه نتواسته اند از استعداد و توان نمایندگان بهره برداری کنند تا قوانین جامع تر و نظارت کافی و موثرتری اعمال کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس خاطرنشان کرد: پاسخ دهی وزرا به سئوالات نمایندگان طبق قانون تا 10 روز باید عملی شود که متاسفانه با دخالت هیئات رئیسه مجلس، پاسخ گرفتن از وزیر تا 45 روز طول می کشید.

کد مطلب 649348

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