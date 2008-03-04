به گزارش خبرنگار مهر، فیلم برنده اسکار "خون بپا میشود" را پل تامساندرسن با الهام از رمان "نفت" آپتن سینکلر ساخته که سال 1927 منتشر شد و داستان درباره یک معدنچی نقره است که در سالهای شکوفایی نفتی در جنوب کالیفرنیا در فاصله اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، در جستجویی بیرحمانه برای رسیدن به قدرت به یک مرد نفتی تبدیل میشود.
در این فیلم دانیل دی ـ لوئیس و پل دانو نقشآفرینی میکنند و مدت زمان آن 158 دقیقه است. فیلم سینمایی "خون بپا میشود" با بودجهای در حدود 25 میلیون دلار ساخته شده، از دسامبر گذشته به نمایش عمومی درآمد و تاکنون در دنیا حدود 47 میلیون دلار فروش داشته است.
ساموئل ال. جکسن و جان کیوساک در صحنهای از فیلم "1408"
"خون بپا میشود" با استقبال خوب منتقدان رو به رو شد و جوایز مختلف را از آن خود کرد. فیلم در فهرست هشت فیلم برتر سال 2007 به انتخاب بسیاری از منتقدان قرار داشت و جوایز جامعه ملی منتقدان فیلم و انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس را از برد. ضمن اینکه بسیاری جوایز بازیگری در همان سال شامل جوایز بافتا، گلدن گلوب و انجمن بازیگران سینما از آن دی ـ لوئیس شد.
فیلم سینمایی "خون بپا میشود" در هشت رشته نامزد اسکار شد و جوایز بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمبردار را برد. تامس اندرسن 38 ساله سازنده فیلمهای تحسینشده "شبهای بوگی" 1997 و "ماگنولیا" 1999 است. او برای هر دو فیلم نامزد اسکار بهترین فیلمنامه بود و برای "خون بپا میشود" جایزه خرس نقرهای بهترین کارگردانی را از جشنواره فیلم برلین دریافت کرد.
فیلم ترسناک "1408" که بر مبنای داستانی کوتاه از استفن کینگ استاد ادبیات وحشت ساخته شده در بخش در جستجوی حقیقت: مسابقه سینمای معناگرا بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمد. "1408" را میکائیل هافستروم کارگردانی کرده که "از خط خارج شده" (2005) با بازی کلایو اوون و جنیفر آنیستن را در کارنامه دارد.
فیلمنامه را مت گرینبرگ، اسکات الکساندر و لری کاراشوسکی نوشتهاند و جان کیوساک در فیلم نقش نویسندهای شکاک را دارد که درباره یکی از اتاقهای هتلی در نیویورک که در آن چند مورد خودکشی اتفاق افتاده، تحقیق میکند. تریلر ترسناک "1408" که ژوئن 2007 به نمایش درآمد با نقدهایی مثبت مواجه شد و برخلاف پیشبینی کارشناسان در گیشههای فروش موفق بود.
این فیلم که با بودجهای در حدود 25 میلیون دلار ساخته شد، در آمریکا تقریبا 72 میلیون دلار و سطح بینالمللی 55 میلیون دلار فروخت. ساموئل ال. جکسن و مری مکورمک از دیگر بازیگران این فیلم 106 دقیقهای هستند که 77 درصد آراء مثبت منتقدان در وبسایت سینمایی Rotten Tomatoes را کسب کرد.
فیلم سینمایی "آخرین سردار" به کارگردانی داگ لفلر تولید مشترک بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و اسلواکی و تهیهکننده آن دینو دولارنتیس ایتالیایی است. این فیلم 67 میلیون دلاری بر مبنای رمانی به همین نام نوشته والریو ماسیمو مانفردی ساخته شده و در آن کالین فیرث، بن کینگزلی و آیشواریا رای بازی میکنند.
فیلم سینمایی "آلاتریست" به کارگردانی آگوستین دیازیانز بر مبنای شخصیت اصلی مجموعه رمانهای ماجراهای سروان آلاتریست نوشته آرتور وه هرز ـ رورت ساخته شد. ویگو مورتنسن نقش اصلی فیلم "آلاتریست" را بازی کرد که با بودجه 30 میلیون دلار پرهزینهترین فیلم اسپانیایی زبان ساخته شده در اسپانیاست.
کالین فیرث در نمایی از فیلم "آخرین سردار"
داستان فیلم در قرن 17 روی میدهد و خاویر کامارا، ادواردو ندریگا، خوان اکانول و النا آیانا از دیگر بازیگران این فیلم هستند که تولید مشترک فرانسه، اسپانیا و آمریکا و مدت زمان آن 147 دقیقه است. فیلم سینمایی "آلاتریست" سال 2007 در 16 رشته نامزد جوایز گویا بود و سه جایزه از جمله بهترین طراحی صحنهو لباس را دریافت کرد.
فیلم سینمایی"آتش چین" محصول 2002 چین به مدت 109 دقیقه به نویسندگی و کارگردانی زیائونینگ فنگ ساخته و سال 1991 برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره پکن شد. فیلم داستان گادا میلین است که دهه 1930 برای نجات سرزمینهای خود بپا میخیزد. در فیلم "آتش چین" ابوسی وی، لیو زیائوگوانگ، هو دلیگر و مینگ لی نقشآفرینی کردند.
نظر شما