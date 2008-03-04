تشدید تنشها در آمریکای لاتین/قطع روابط دیپلماتیک اکوادور با کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در همین رابطه دفتر ریاست جمهوری اکوادور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : از امروز دولت اکوادور تمام روابط دیپلماتیک خود با کلمبیا را قطع می کند.

این در حالی است که پیشتر اکوادور با اخراج سفیر کلمبیا، سفیر خود در این کشور را نیز فراخوانده و نظامیان بیشتری از ارتش اکوادور را در مرزهای خود با کلمبیا مستقر کرد.

روز گذشته نیز "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا، دستور استقرار تانکهای ارتش ونزوئلا را در مرز این کشور با کلمبیا صادر کرده بود.

بحران آمریکای لاتین از چند روز قبل و در پی حمله نظامی کلمبیا به شورشیان "فارک" در اکوادور به وجود آمده و همچنان نیز ادامه دارد.