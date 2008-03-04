سفراحمدی نژاد خنجری به قلب تکفیری ها/کشورهای منطقه از مواضع ایران الگو بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه 12 اسفند در راس یک هیئت عالی رتبه سفر تاریخی به عراق را آغاز کرد؛ در حالی که کشورهای عربی نه تنها همچنان از اعزام سفیر به عراق و عادی کردن روابط با دولت منتخب این کشور با وجود گذشت پنج سال از سرنگونی رژیم صدام خودداری می کنند،بلکه هیچ یک از مقامهای بلندپایه آنها به بغداد سفر نکرده اند.

"علی یحیی الشمری" سردبیر روزنامه "اسرارالشرق"عراق در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد گفت : سفرآقای احمدی نژاد، بیانگر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در برابر عراق است و آنچه که ایران را با عراق به هم مرتبط می کند حدود 1200 کیلومتر مرز مشترک و منافع مشترک بین دو کشور است.

وی درادامه با اشاره به اینکه روابط تهران و بغداد بیش از 40 سال به علت چهار دهه حکومت دیکتاتوری صدام معدوم، قطع بود، تاکید کرد: احمدی نژاد در این سفر مورد استقبال گرم مسئولان عراقی واقع شد و همچنین مردم عراق از این سفر بسیار خوشحال هستند،زیرا این سفر، اولین سفر رئیس جمهوری ایران از سال 1979 به عراق به شمار می رود.

الشمری درادامه خاطرنشان کرد: سفر آقای احمدی نژاد به عراق حساسیت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را برانگیخت. بوش درباره اینکه احمدی نژاد با مسئولان عراقی درباره حضورغیرقابل توجیه نظامیان آمریکایی دراین کشور مذاکراتی انجام دهد، ابراز نگرانی کرد.

وی درادامه تاکید کرد: بوش باید بداند که استقبالی که آقای احمدی نژاد در عراق با آن روبرو شد، براساس خواست ملت عراق بود زیرا بین دوکشور منافع مشترک و روابط قوی وجود که هر بادی این روابط را تحت تاثیر قرار نمی دهد و سخنان جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق مبنی براینکه گروهک منافقین یک گروه تروریستی است که به شکل کامل از اراضی عراق طرد خواهد شد، سبب خوشحالی مان شد.

علی الشمری تصریح کرد: این طرح عراق(تلاش برای بیرون کردن عناصر منافقین) از عراق به همه جهان این موضوع را تاکید می کند که عراق کشوری است که نمی خواهد صحنه سیاسی برای گروه های شرور باشد و منافع مشترک در همه زمینه ها بغداد را به تهران مرتبط می کند و دولت عراق آمادگی خود را برای تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است و به حرفهای بوش و هشدارش درباره سفر احمدی نژاد به عراق توجه نمی کند.

سردبیر روزنامه اسرار الشرق عراق در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره سفر آقای احمدی نژاد به عنوان اولین مسئول بلند پایه یک کشور اسلامی به عراق چیست؟ گفت : دراین باره فقط می توانم بگویم که بعضی از روسای جمهوری باید از آقای احمدی نژاد یاد بگیرند که چطور حسن نیت خود را دربرابرعراق نشان دهند.

وی درادامه افزود: همچنین آقای احمدی نژاد در خلال مدت حضورش در عراق با شخصیتهای مختلف سیاسی از اهل تسنن و شیعیان و دیگر طیفهای سیاسی دیدار داشت که این بیانگر آن است که رئیس جمهوری اسلامی ایران درک درستی از معیارها و ضوابط حسن همجواری دارد و این درحالی است که بعضی از کشورها برخی گروه های سیاسی عراق را برای ایجاد بی ثباتی در اوضاع امنیتی و سیاسی عراق تحریک می کنند و ما امیدواریم که سران بعضی از کشورها مانند آقای احمدی نژاد عمل کنند.

این تحلیلگر روزنامه ها و مطبوعات عراقی اظهارداشت : مواضع جمهوری اسلامی ایران و حسن نیت این کشور فقط منحصر به عراق نمی شود، بلکه شامل دفاع از هویت اسلامی نیز می شود.

الشمری افزود : مواضع ایران درقبال ملت فلسطین کاملا روشن است و این درحالی است که دیگر روسای جمهور کشورهای اسلامی دربرابر این مسئله موضع روشنی اتخاذ نکردند.

وی تاکید کرد: ایران اولین کشوری است که پرچم اسرائیل را در خاک خود به زیر کشید و سفارت اسرائیل را بست. آیا روسای جمهور دیگر کشورها می توانند دست به چنین اقدامی بزنند.

این روزنامه نگارعراقی تصریح کرد: سفر آقای احمدی نژاد به عراق خنجری به قلب تکفیری های عراق بود و ما به عنوان یک مسلمان و یک شهروند عراقی از ایران می خواهیم که با قدرت و قوت در کنار ملت مظلوم عراق برای رهایی از محنت و رنج کنونی اش بایستد.