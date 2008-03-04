هیچ مشکلی با کریمی و مهدوی کیا ندارم / خودم هم شوکه شدم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که خارج از پنج گزینه مورد نظر فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی جدیدی تیم ملی فوتبال کشورمان انتخاب شد در نخستین اظهار نظر رسمی خود پیرامون چگونگی این انتخاب گفت: من برای اولین بار آقای کفاشیان را پیش از سفر به سوئیس دیدم که در ملاقات با ایشان مسائلی مختلفی مطرح شد. آقای کفاشیان از من در خصوص انتخاب سرمربی خارجی تیم ملی و نوع همکاریم با این تیم سئوال کردند که تاکید کردم برای کمک به تیم ملی هر کاری بتوانم انجام می دهم و در خدمت این تیم هستم.

دایی که در برنامه تلویزیونی نود حاضر شده بود ادامه داد: حدود 10 روز پیش، پس از منتفی شدن بحث حضور خاویر کلمنته در تیم ملی یکی از مشاوران آقای کفاشیان با من تماس گرفت و در خصوص پذیرش مدیریت تیم ملی صحبت کردم. من نیز در پاسخ به درخواست وی عنوان کردم که به هیچ عنوان در تیم ملی پست مدیریت را نمی پذیرم زیرا اگر قرار بود کارهای مدیریتی انجام دهم، این مسئولیت را در جاهای دیگر می پذیرفتم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه از تمایل خود برای انجام کارهای عملی در فوتبال یاد کرد و با تاکید براینکه در فکر مدیریت نیست، گفت: مشاور آقای کفاشیان از من پرسید که حاضری به عنوان سرمربی در کنار تیم ملی باشی که من درپاسخ گفتم که حاضرم به تیم ملی کمک کنم اما فقط در پست سرمربی و با اختیار تام. اینکه اختیار تام داشته باشم که دستیاران و بازیکنان تیم ملی را خودم انتخاب کنم و کماکان در تیم سایپا به فعالیت خود ادامه دهم.

دایی خاطرنشان کرد: در خصوص این ملاقات ها با هیچ کس صحبت نکردم تا اینکه روز یکشنبه از طرف آقای کفاشیان با من تماس گرفته شد تا ملاقاتی با ایشان داشته باشم. من با هماهنگی باشگاه سایپا با رئیس فدراسیون ملاقات کردم که ایشان مسئولیت تیم ملی را به من پشنهاد کرد. من نیز شرایط خود را بیان کردم و آقای کفاشیان قبول کردند که با این شرایط مسئولیت تیم ملی را قبول کنم.

دایی با اذعان به اینکه انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی خواست خدا بوده است، این انتخاب را مجالی دوباره برای امتحان خود خواند و در خصوص انتخاب دستیارانش گفت: در فکر انتخاب دستیاران خود هستم و اینکه چه کسانی واجد شرایط حضور در کادر فنی تیم ملی هستند. پس از انتخاب کادر فنی بهترین بازیکنان داخل و خارج فوتبال ایران به اردوی تیم ملی دعوت می شود تا کار آماده سازی را رسما آغاز کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خطاب به بازیکنان واجد شرایط برای حضور درتیم ملی گفت: هر بازیکنی که شایسته باشد مطمئنا به تیم ملی دعوت خواهد شد و در تیم من حضور خواهد داشت. من به اسم ها کاری ندارم و شایسته سالاری را به بازیکن سالاری ترجیح می دهم.

وی با درخواست کمک از اهالی فوتبال، درباره انتخاب دستیاران خود گفت: با شخص خاصی در این مورد صحبت نکرده ام. بصورت جدی از امروز در این زمینه اقدام خواهم کرد تا روز یکشنبه دستیاران خود در تیم ملی را معرفی می کنم. احتمال دارد در ترکیب جدید کادر فنی تیم ملی یک یا دو مربی خارجی نیز حضور داشته باشند. آنچه مسلم است، فردی که به عنوان دستیار من در تیم ملی معرفی می شود، از علی دایی با تجربه تر خواهد بود و من همچون یک شاگرد در کنارش خواهم بود.

دایی در خصوص ادامه همکاری منصور ابراهیم زاده و افشین پیروانی با تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: کادر فنی قبلی تیم ملی فوتبال کشورمان برای این تیم زحمات زیادی کشیده اند. پیروانی دوست خوب من است و آقای ابراهیم زاده را هم استاد خود می دانم اما باید فرصت لازم را به من بدهید تا دستیاران خود را تا روز یکشنبه معرفی کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به اینکه اسامی بازیکنان تیم ملی پس از آخرین بازی لیگ برتر معرفی خواهد شد، ضمن تاکید دوباره براینکه بهترین ها به اردوی تیم دعوت می شوند، افزود: بازیکنان شاغل در لیگ های اروپایی نیازی به کنترل شدن ندارند. همین که آنها با تیم های اروپایی تمرین می کنند، کافی است. از بین بازیکنان شاغل در لیگ های اروپایی، اماراتی و قطری نفرات شایسته به اردو دعوت می شوند. سعی می کنیم از همه توانایی های خود استفاده کنیم تا به نوعی فوتبال ملی را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: لژیونر به صرف لژیونر بودن نباید در تیم ملی باشد. او باید آمادگی خود را نشان دهد تا در ترکیب اصلی تیم ملی به میدان برود. ما درلیگ ایران آنقدربازیکن آماده داریم که می تواند به راحتی در تمام پست ها بازی کنند. بازیکن تیم ملی باید در اردو توانایی خود را نشان دهد و زمانی که ثابت شد آمادگی لازم را دارد به میدان خواهد رفت.

دایی در خصوص انتخاب شیوه و روش بازی تیم ملی گفت: سیستم تیم ملی را بسته به شرایط تیم، بازیکنان تیم خود و تیم مقابل انتخاب می کنم. شخصا به سیستم های 2-4-4 و 3-3-4 علاقه دارم و در تیم سایپا نیز با همین دو روش بازی می کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به ناکامی این تیم در گلزنی گفت: مشکل خط حمله تیم تنها مهاجمان نیستند. در جریان بازی که فقط مهاجمان نباید گل بزنند. کل تیم باید در این کار سهیم باشند. ما در طول بازی باید کار کنیم که به نحوی دروازه تیم مقابل باز شود، اینکه در نهایت چه کسی گل می زند مهم نیست.

وی با تاکید بر اینکه در فوتبال ایران مهاجمان خوب زیاد داریم، ابراز نگرانی در این زمینه را بی مورد خواند و در خصوص اختلاف نظر خود با بازیکنان باتجربه تیم ملی گفت: تا به امروز هیچ مشکلی با مهدوی کیا و علی کریمی نداشته ام و مطرح شدن این بحث ها زاییده افکار جامعه مطبوعاتی است! من اگر هم با آنها مشکلی داشته باشم به خاطر تیم ملی آن را فراموش می کنم، زیرا آبروی خودم را بیش از مسائل شخصی دوست دارم. کسی که بتواند به من و تیم ملی کمک کند حتی اگر پشت سرم هزار حرف و حدیث هم زده باشد از وجودش استفاده خواهم کرد.

دایی ادامه داد: اعتبارم را بیش از هر چیزی دوست دارم و مسائل ملی را قطعا با مسائل شخصی داخل نمی کنم. موفقیت تیم ملی برای من بیش از لجبازی با بازیکنان اهمیت دارد. برای علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی ملاک آمادگی و توانایی بازیکنان است نه اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده است. همانطور که گفتم بهترین ها به تیم ملی دعوت می شوند و مهدوی کیا و کریمی نیز از بهترین ها ایران هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: قطعا بازیکنی به اردوی تیم ملی دعوت می شود که انگیزه پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته باشد. این بازیکن می تواند به من و تیم ملی کمک کند. کسی که عاشق پیراهن تیم ملی باشد و برای این پیراهن همه چیزش را بدهد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص دوشلغه بودنش و تداخل کار در تیم ملی و باشگاه سایپا گفت : بازی تیم ملی روز ششم فروردین ماه برگزار می شود و پس از آن دیگر هیچ بازی ملی نخواهیم داشت. ادامه بازی های تیم ملی پس از اتمام مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر است و برای من تداخلی در کارهدایت تیم ملی و سایپا ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به این موضوع که سرمربی تیم ملی نباید تمام بازی های لیگ را تماشا کند، زمانی که تیم ملی در مقام مقایسه با تیم های برتر دنیا قرار گرفت، گفت: ما در فوتبال برای خود الگو نداریم. یکسری معیارهای داریم که بر اساس آن عمل می کنیم.

دایی افزود: باید با واقعیت ها کنار بیاییم. مگر ما می توانیم کاپلو را به ایران بیاوریم. کلمنته را نتوانستیم بیاوریم آن وقت می خواهیم خود را با تیم های برتر دنیا و مربیان بزرگ مقایسه کنیم. ما در ایران هستیم و فوتبال مان تفاوت های عمده با فوتبال روز دنیا دارد که مقایسه این دو باهم بیهوده است.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: هدایت مربی تیم ملی فوتبال کویت که یکی از تیم های همگروه کشورمان در مرحله مقدماتی جام جهانی است، برعهده سرمربی تیم الکویت است که تا چندی دیگر مقابل سایپا در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می رود.

وی یکی از پیشنهادهای خود برای قبول مسئولیت تیم ملی را ادامه همکاری با باشگاه سایپا عنوان کرد و گفت: باشگاه سایپا به من فرصت و مجال مربیگری داد و باعث تا شانس سرمربیگری تیم ملی را پیدا کنم . ما فصل پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم تا تیم به اینجا رسید. با این شرایط درست نیست در مقطع فعلی کنار تیم سایپا نباشم. قطعا این توانایی را دارم که همزمان تیم ملی و سایپا را با هم هدایت کنم اگر این نیرو را نداشتم بدون شک قبول مسئولیت نمی کردم. اعتقاد دارم مربیانی که قرار است مرا در امر هدایت تیم ملی کمک کنند حتی اگر دایی هم کنار تیم نباشد به راحتی تیم را هدایت خواهند کرد.

دایی که خود را واجد شرایط کمیته تیم های ملی فوتبال برای هدایت این تیم می داند، در خصوص اینکه چرا در فهرست ابتدایی فدراسیون فوتبال برای قبول مسئولیت نام وی مطرح نشده بود، گفت: دایی چون در مطبوعات آدم نداشت به عنوان کاندیدای هدایت تیم ملی مطرح نبود! مگر تنها افشین قطبی شرایط هدایت تیم ملی را دارد که همه او را واجد شرایط تیم ملی می دانستند، مگر من این شرایط را نداشتم؟!

بهترین گلزن جهان در رده ملی در پاسخ به این سئوال که آیا در زمان برداشتن قرعه ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی فکر می کردید سرمربی این تیم شوید؟، گفت: به هیچ عنوان به این موضوع فکر نمی کردم. فقط امیدوار بودم تیم ملی با تیم های بزرگ آسیا همگروه نشود.

سرمربی جدید تیم ملی که ظاهرا خود نیز از این اتفاق شوکه شده است، تاکید کرد: فردی که صادق باشد به دل مردم می نشیند. خیلی از مربیان به برنامه های تلویزیونی آمدند، خود را از بهترین ها معرفی کردند و هرچه خواستند گفتند اما کسی بررسی نکرد آنها درست می گویند یا نه. یک مربی مدعی است چند جام جهانی دیده است، کلاس های بزرگ دنیا را دیده اما کسی نشان نداد که آیا این ادعا درست است یاخیر!

وی ادامه داد: من ادعایی در مربیگری ندارم و خود را شاگرد همه مربیان می دانم. فقط خواست خدا بوده است که امروز سرمربی تیم ملی هستم و غیر از آن چیزی ندارم.

دایی که تا همین هفته گذشته مدعی بود هر کس لابی قوی تری داشته باشد، سرمربی تیم ملی می شود، با دفاع از اظهارات اخیر خود گفت: الان هم روی حرفم هستم. یکی با بنده خدا لابی می کند تا به جایی برسد و دیگری با خود خدا. فردی که با خدا لابی می کند، بهتر به نتیجه می رسد. من نیز با آن بالایی لابی کردم و سرمربی تیم ملی شدم.

به گزارش خبرنگار مهر ، کاپیتان تیم ملی که کمک رسانه ها را در امر هدایت تیم ملی تاثیرگذار خوانده بود، بازهم به مطبوعات تاخت و گفت: زمانی که جنگ و جدل های انتخاب سرمربی تیم ملی را می دیدم وحرف و حدیث های که مطرح می شد، تاسفم می خوردم. در آن زمان به غیر از یکی دو روزنامه کسی نام علی دایی را برای هدایت تیم ملی مطرح نمی کرد و همه دنبال گزینه های دیگر بودند و اسامی آنها را مطرح می کردند.

سرمربی جدید تیم ملی افزود: همیشه ارتباطم با خدا بوده است و خدا را شکر می کنم که افتخار همراهی و خدمت به تیم ملی را نصیب من کرده است. برای هدایت تیم ملی قراردادی هم امضا نکرده ام و به صورت شفاهی موافقت خود را برای سرمربیگری این تیم ابراز داشته ام.

وی توانایی افراد را در فعالیت شان در زمینه های مختلف تعیین کننده خواند و گفت: در حال حاضر سایپا نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست و یک تیم ملی کوچک است. باید شرایط حضور موفق این تیم در مسابقات آسیایی را فراهم آوریم. تیم ملی یک بازی در تاریخ ششم فروردین ماه دارد و دیگر مشغله دو شغله بودن را ندارم. مشکل من در امر هدایت تیم ملی یک هفته اول فروردین است که آن را با انتخاب دستیاران واجد شرایط برطرف می کنم. در حال حاضر هدایت تیم ملی به من وظیفه شده است و سعی می کنم به وظیفه ام به نحو احسن عمل کنم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطر نشان کرد: باشگاه سایپا روی من سرمایه گذاری کرده است و در حال حاضر که زمان استفاده از این سرمایه گذاری است، درست نیست که من به خاطر تیم ملی از این تیم جدا شوم.

وی ادامه داد: همه ما تیم ملی را دوست داریم و می خواهیم به نحوی به این تیم خدمت کنیم. باشگاه های ما نیز تیم ملی را دوست دارد به همین خاطر است که به مربیان شان اجازه می دهند از تیم های خود جدا شده و به تیم ملی بروند. ما تابع احساسات هستیم و همیشه برای مان منافع ملی بر منافع باشگاه ارجحیت داشته است.

دایی در ادامه از تمایلاتش برای فراگیری دانش تئوری فوتبال گفت و اینکه برایش در تیم ملی انضباط بر هر چیز مقدم تر است. وی در این خصوص افزود: عامل اول برای موفقیت هر تیم انضباط است. من در تیم سایپا هم روی این مسئله تاکید داشتم. بیرون از زمین با همه بازیکنان رفیق بودم اما داخل میدان باید همه بازیکنان طبق مقررات عمل می کردند.