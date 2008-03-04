به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، روزگذشته سفر دو روزه "محمود احمدی نژاد" به عراق درحالی پایان یافت که سیاستمداران عراقی متفق القول بر اهمیت استفاده از این سفر برای حل برخی موضوعات مطرح شده بین دو طرف و پشت سرگذراندن مسائل گذشته تاکید کردند.

"قیس العامری" نماینده ائتلاف عراق یکپارچه اعلام کرد: سفر تاریخی احمدی نژاد به عراق گام مهمی به شمار می آید که از طرف یک کشور همسایه با هدف تقویت روابط و پیشبرد روند سیاسی و تعامل مثبت با دولت عراق انجام شد به ویژه که امنیت در عراق به نفع کل منطقه است.

وی درادامه با اشاره به این موضوع که در زمان رژیم سابق حزب بعث، مشکلات زیادی در روابط بین تهران و بغداد وجود داشت، تصریح کرد: سفر احمدی نژاد با بعد سیاسی خود شرایط را برای مطرح کردن مسائل مربوط به زمان گذشته مانند مرزها و قرارداد الجزایر و موضوع مربوط به گروهک تروریستی منافقین فراهم کرد.

محمود احمدی نژاد و جلال طالبانی

این عضو ائتلاف عراق یکپارچه همچنین ابراز امیدواری کرد : سفر احمدی نژاد به عراق سبب آن شود که دیگر کشورهای همسایه نیز روابط خود با عراق را از سربگیرند.

ازسوی دیگر،"رشید العزاوی" نماینده جبهه التوافق درباره این سفر رئیس جمهوری ایران به عراق خاطرنشان کرد: این سفر فرصت مهمی را برای بررسی موضوعات مطرح بین دو کشور از جمله در زمینه های تجاری، انرژی و اقتصادی فراهم آورده است.

وی درادامه بر ضرورت پیگیری توافقات به عمل آمده بین تهران و بغداد و اظهارحسن نیت طرفین و تشکیل کمیته های متخصص تاکید کرد.

همچنین "فوزی اکرم ترزی" نماینده ترکمانها در پارلمان عراق با بیان اینکه سفر تاریخی "احمدی نژاد" به عراق گامی بسیار مهم برای تقویت روابط دو طرف بوده است، اعلام کرد: این سفر نتایج مثبتی برای دو ملت که روابط محکمی با هم دارند، به دنبال خواهد داشت.

وی درادامه کشورهای عربی را به الگو برداری از ایران و حمایت ازعراق دراین مرحله حساس و بازگشایی سفارتخانه هایشان دربغداد ترغیب کرد.