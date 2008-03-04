دانشجویان از مولانا و مولاناپژوهان تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز این همایش بهاءالدین خرمشاهی - محقق ادبی و حافظ پژوه - گفت: ما ملت موزونی هستیم که کتاب زرتشت، کتاب نیاکان ماست. ما ملتی هستیم که به شعر و ادبیات علاقه زیادی داریم هر چند در روزگار ما شعر سپید خرج خود را از وزن و قافیه جدا کرده است.

وی افزود: توجه به دیوان کبیر طی 50 سال اخیر بین ما رواج یافته است اما مسلما وقتی نام مولانا به گوش می رسد بی تردید نام دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و بدیع الزمان فروزانفر نیز در کنار آن قرار می گیرد.

سپس دکتر احمد جلالی - رئیس کتابخانه مجلس - و نماینده سابق ایران در یونسکو ضمن اهدای نشانی از طرف دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به بهاءالدین خرمشاهی گفت: دلیل اینکه از من دعوت شده است تا درباره مولانا حرف بزنم قطعا کار مولانا شناسی من نبوده است زیرا من تنها یک علاقمند به مولانا هستم. اما این وظیفه من است که به ایرانیان این نوید را بدهم که مردم سایر سرزمینها به مولانا علاقمندند.

رئیس کتابخانه مجلس ادامه داد: مسلما ایران در میان سرزمینهای دیگر محور این علاقمندی است و آنچه پیوند ما را به مولانا جاودانه کرده، داشتن مولاناشناسانی چون عبدالحسین زرین کوب، محمد علی موحد، جلال همایی، شفیعی کدکنی، فروزانفر و... است و اگر تعلق به مولانا حفظ شده، به این دلیل است که این پژوهشگران همواره سعی کرده اند آثار او را در ذهن ما زنده نگه دارند.

جلالی اضافه کرد: به قول شفیعی کدکنی مثنوی مولوی یکی از بزرگ ترین آثار حماسی و روحانی بشری است که خداوند آن را به زبان فارسی به ایرانیان هدیه داده است. مولانا شاعری است که می توانست به ساختن فرمهای بدیع و ناب بپردازد. او شاعری است که از دستمایه های کلیشه های در اشعار خود بهره نگرفته و علاوه بر آن، آثار او راه سعادت و کمال را به انسانها نشان می دهد.

وی افزود: مولانا خط شکنی های اجتماعی را در قالبهای هنری به مخاطبش القا می کرد و دلیل اینکه آثار وی در عین دارا بودن پند و اندرز، شیرین و نغز است همین است.

در ادامه مراسم، شهرام ناظری - خواننده - که به دعوت دانشجویان پرشور مراسم در همایش حضور داشت پشت تریبون رفت و ضمن پاسخ دادن به سوالات دانشجویان، قعطه ای از مثنوی را به شکل زنده خواند و سپس گفت: ارتباط من با دانشجویان همیشه ارتباطی محکم و دوستانه بوده است؛ به خصوص وقتی صحبت از برگزاری همایش مولانا شد، بیشتر در آمدن خود شتاب کردم زیرا مولانا یکی از شاعرانی است که بیشتر با روحیه من همخوانی دارد.

وی افزود: تصور می کنم هنرمند متعهد هنرمندی است که از مردم جدا نباشد. من نیز سعی کرده ام به سهم خود مهم ترین انگیزه ام را بر مبنای مردم و اجتماعم استوار کنم. بنابراین اگر به عنوان مثال سه دانشجو هم از من برای شرکت در همایشی دعوت کنند مسلما پاسخ مثبت خواهم داد.

سپس نماهنگی درباره فعالیتهای شهرام ناظری پخش شد و نشان و هدیه ای از سوی دانشجویان به وی اعطا گردید.

بعد از آن دکتر محمد علی اسلامی ندوشن - فردوسی پژوه - گفت: همیشه احساس خوبی نسبت به دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک داشته ام زیرا این دانشجویان سهم عمده ای در ساختن مملکت دارند. اما درباره مولانا باید بگویم با توجه به نامگذاری سال مولانا در سالی که گذشت، ملیتها و قومیتهای مختلفی به برگزاری مراسم درباره مولانا پرداختند و حتی بعضی از کشورها او را از آن خود عنوان کردند. واقعیت این است که صاحبخانه اصلی ایرانیان اند و ملیت ایرانی مولانا بهترین گواه این ادعاست.

وی افزود: نکته مهم این است که نباید درباره مفاخر کشورمان زیاد غلو و اغراق کنیم و باید توجه داشته باشیم که این مفاخر نیز مانند سایر آدمها از خصوصیات خوب و بد برخوردار بوده اند. درواقع باید برای این قشر عیار انسانی قائل شویم. در مجموع مفاخر ما سهم و حق عمده ای بر گردن مملکت دارند و در پیشبرد و روشنی کشور گامهای بلندی برداشته اند و آثاری بر جا گذاشته اند که مثنوی معنوی در ردیف یکی از این آثار با ارزش قرار دارد.

اسلامی ندوشن تصریح کرد: به نظر می رسد با وجود کار کردن بسیار بر روی مثنوی، این کتاب همچنان جای آن را دارد تا محققان به ریشه یابی و تحقیق در آن بپردازند و بشریت به مدد رمزگشایی مثنوی بتواند راه های صحیح زندگی خود را بیابد. آنچه در مثنوی معنوی و اساسا آثار مولانا بیشتر مشهود است مسئله عشق است و می توان گفت آثار او یکی از پرعشق ترین آثار ادبی کهن به شمار می رود.

در پایان مراسم بعد از تقدیر از محمد علی اسلامی ندوشن، گروه موسیقی روحتاف به سرپرستی آرش شهریاری به اجرای کنسرت پرداخت.