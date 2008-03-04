  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۴

جزئیات ثبت نام و آزمون دوره فراگیر کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور

جزئیات ثبت نام و آزمون دوره فراگیر کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات ثبت نام و آزمون دوره های فراگیر کارشناسی و کارشناسی ارشد را تشریح کرد و گفت : هزینه ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور 500 هزار ریال تعیین شده است.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی از صبح ساعت 9 صبح امروز 13 اسفند آغاز شده و تا 25 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: داوطلبان برای دریافت اطلاعات نحوه ثبت نام و مراحل پیگیری می توانند به هفته نامه پیک سنجش تاریخ 13 اسفند و 20 اسفند ماه سال جاری مراجعه کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: داوطلبان برای دریافت مدارک ثبت نام باید به دفاتر پستی مراجعه کرده و یک کارت اعتباری ثبت نام و دفترچه راهنمای کارشناسی دریافت کرده و به ازای این دفترچه و اخذ واحد 500 هزار ریال هزینه ثبت نام پرداخت کنند.

توکلی گفت: داوطلبان برای ثبت نام باید به سایت سازمان سنجش به نشانی www.Sanjesh.org مراجعه کرده و براساس دستورالعمل اکترونیکی فرم ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی درخصوص زمان ثبت دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد نیز خاطر نشان کرد: ثبت نام دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد از صبح روز یکشنبه 26 اسفند ماه جاری آغاز و تا هشتم فروردین ماه سال 87 ادامه خواهد داشت.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: داوطلبان بر اساس اطلاعیه هفته نامه پیک سنجش در تاریخ های 20 و 27 اسفند ماه سال جاری می توانند از شرایط و مراحل پیگیری آزمون مطلع شوند.

توکلی ادامه داد: هزینه ثبت نام در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد نیز مانند دوره کارشناسی 500 هزار ریال تعیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت همزمان در 25 مرداد ماه سال 87 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 649360

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها