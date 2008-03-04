جزئیات ثبت نام و آزمون دوره فراگیر کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور

دکتر حسین توکلی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی از صبح ساعت 9 صبح امروز 13 اسفند آغاز شده و تا 25 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: داوطلبان برای دریافت اطلاعات نحوه ثبت نام و مراحل پیگیری می توانند به هفته نامه پیک سنجش تاریخ 13 اسفند و 20 اسفند ماه سال جاری مراجعه کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: داوطلبان برای دریافت مدارک ثبت نام باید به دفاتر پستی مراجعه کرده و یک کارت اعتباری ثبت نام و دفترچه راهنمای کارشناسی دریافت کرده و به ازای این دفترچه و اخذ واحد 500 هزار ریال هزینه ثبت نام پرداخت کنند.

توکلی گفت: داوطلبان برای ثبت نام باید به سایت سازمان سنجش به نشانی www.Sanjesh.org مراجعه کرده و براساس دستورالعمل اکترونیکی فرم ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی درخصوص زمان ثبت دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد نیز خاطر نشان کرد: ثبت نام دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد از صبح روز یکشنبه 26 اسفند ماه جاری آغاز و تا هشتم فروردین ماه سال 87 ادامه خواهد داشت.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: داوطلبان بر اساس اطلاعیه هفته نامه پیک سنجش در تاریخ های 20 و 27 اسفند ماه سال جاری می توانند از شرایط و مراحل پیگیری آزمون مطلع شوند.

توکلی ادامه داد: هزینه ثبت نام در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد نیز مانند دوره کارشناسی 500 هزار ریال تعیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت همزمان در 25 مرداد ماه سال 87 برگزار خواهد شد.