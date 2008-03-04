شورای امنیت قطعنامه 1803 را علیه ایران تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، از 15 عضو شورای امنیت، 14 عضو به قطعنامه 1803 رای مثبت دادند و این در حالی بود که اندونزی تنها عضوی بود که به آن رای ممتنع داد.

این روند بر خلاف دو قطعنامه قبلی است که از اتفاق آرای اعضا برخوردار بود.

بر پایه این گزارش،این قطعنامه جدید شامل محدودیتها و ممنوعیتهای سفر برای تعداد بیشتری از مقامهای ایرانی،گسترش حوزه مسدود کردن سرمایه ها، ممنوعیتها بر آیتمهای تجاری و تکنولوزیک دومنظوره، اعتبارهای صادراتی، نظارت مالی، نظارت و کنترل محموله های هوایی و دریایی و گامهای احتمالی بعدی است.

سفیر ایران در آژانس روز گذشته اعلام کرده بود با توجه به عدم هرگونه انحراف در فعالیتهای هسته ای ایران ، صدور هر قطعنامه ای در شورای امنیت تیری بر قلب آژانس است.