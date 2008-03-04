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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۷

با فشار فزاینده آمریکا

شورای امنیت قطعنامه 1803 را علیه ایران تصویب کرد

شورای امنیت قطعنامه 1803 را علیه ایران تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود تحت فشارهای آمریکا، بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در برنامه هسته ای ایران و ماهیت صلح آمیز آن، قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، از 15 عضو شورای امنیت، 14 عضو به قطعنامه 1803 رای مثبت دادند و این در حالی بود که اندونزی تنها عضوی بود که به آن رای ممتنع داد.

این روند بر خلاف دو قطعنامه قبلی است که از اتفاق آرای اعضا برخوردار بود.

بر پایه این گزارش،این قطعنامه جدید شامل محدودیتها و ممنوعیتهای سفر برای تعداد بیشتری از مقامهای ایرانی،گسترش حوزه مسدود کردن سرمایه ها، ممنوعیتها بر آیتمهای تجاری و تکنولوزیک دومنظوره، اعتبارهای صادراتی، نظارت مالی، نظارت و کنترل محموله های هوایی و دریایی و گامهای احتمالی بعدی است.

سفیر ایران در آژانس روز گذشته اعلام کرده بود با توجه به عدم هرگونه انحراف در فعالیتهای هسته ای ایران ، صدور هر قطعنامه ای در شورای امنیت تیری بر قلب آژانس است.

کد مطلب 649361

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