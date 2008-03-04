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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رشد 250 درصدی بودجه سازمان انتقال خون در سال 87

رشد 250 درصدی بودجه سازمان انتقال خون در سال 87

معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران، از رشد 250 درصدی بودجه ستادی این سازمان در سال آینده خبر داد.

دکتر مصطفی پریدار با اشاره به اینکه پایگاههای انتقال خون کشور از طریق بودجه ستادی و استانی هزینه های خود را تامین می کنند، به خبرنگار مهر گفت: مجموع اعتبارات سال 87 سازمان انتقال خون نزدیک به 63 میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه 85، افزایش چشمگیری نشان می دهد.

وی، بودجه 85 را 22 میلیارد و 900 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای سال آینده 250 درصد رشد اعتبارات خواهیم داشت که می توان گفت بودجه 5/2 برابر افزایش یافته است.

پریدار، بودجه ستادی سازمان انتقال خون ایران در سال 87 را 28 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد که در مقایسه با سال 86، 22 درصد رشد را نشان می دهد.

کد مطلب 649362

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