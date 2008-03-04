رشد 250 درصدی بودجه سازمان انتقال خون در سال 87

دکتر مصطفی پریدار با اشاره به اینکه پایگاههای انتقال خون کشور از طریق بودجه ستادی و استانی هزینه های خود را تامین می کنند، به خبرنگار مهر گفت: مجموع اعتبارات سال 87 سازمان انتقال خون نزدیک به 63 میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه 85، افزایش چشمگیری نشان می دهد.

وی، بودجه 85 را 22 میلیارد و 900 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای سال آینده 250 درصد رشد اعتبارات خواهیم داشت که می توان گفت بودجه 5/2 برابر افزایش یافته است.

پریدار، بودجه ستادی سازمان انتقال خون ایران در سال 87 را 28 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد که در مقایسه با سال 86، 22 درصد رشد را نشان می دهد.